Ritorna la Miami Fashion Week, dopo due anni di pausa.

Dopo aver trascorso poco più di due anni pieni di incertezza, la moda sta gradualmente tornando alla normalità. Sempre più marchi stanno tornando alle presentazioni fisiche e le Settimane della Moda vengono regolate di pari passo con loro. È il caso della Miami Fashion Week tornata con la sua 22a edizione in alcuni dei luoghi più emblematici della città.

‌Il meraviglioso Nader Museum, che ospita la più grande collezione Botero al mondo, la spettacolare cornice scientifica del Frost Science Museum, i magici giardini del Vizcaya Museum and Gardens e altre ambientazioni, hanno dato origine alla Miami Fashion Week. In questa edizione stilisti come Ágatha Ruiz de la Prada, Ángel Sánchez, il messicano Benito Santos, Rene by RR e Naeem Khan hanno scelto per la prima volta la Miami Fashion Week come cornice per mostrare la sua spettacolare Resort Collection 2023. E a completare questa lista, Missoni è stato lo special guest brand che ha aperto le sfilate di questa edizione.

Come se non bastasse, la Miami Fashion Week è tornata più tecnologica che mai da quando per la prima volta ha sfilate nel Metaverso in calendario. Inoltre, ha costruito il suo edificio virtuale chiamato «L’ATELIER BY Miami Fashion Week». Qui, gli amanti della moda possono immergersi nel metaverso, conoscere la sostenibilità nella moda, partecipare a eventi speciali e partecipare a concorsi, nonché scoprire le ultime tendenze e creare una comunità creativa per promuovere il settore.

Geraldine González Longet