Ritual Project, proiezione del documentario sabato 5 al Procida Hall.

Sabato, 5 novembre alle 20:00 presso il cinema “Procida Hall”, nell’ambito della presentazione dei risultati del progetto di comunità “Ritual Proiect”, verrà proiettato in sala l’omonimo mockumentary del ciclo “Ventidue”, la serie di documentari di narrazione a cura di Nuvola TV e Procida TVdedicato alle iniziative culturali e sociali promosse dal Comune di Procida ed entrate nel programma di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022. Girato nei locali della discoteca isolana 404 Not Founde interpretato da Valerio Carabellese nei panni di un devoto dei giorni nostri, il film breve è disponibile in rete da sabato 22 ottobre sul canale youtube della televisione locale (@procidatv).

Un’esplorazione sul filo sottile tra festa e devozione popolare, seguendo la traccia quasi impercettibile, ma persistente nella memoria collettiva, dei suoni e dei canti tradizionali, tanto da diventare il primo segno dell’identità di un luogo e dell’appartenenza ad esso. Rilette, rielaborate, reinterpretate per adattarle alla sensibilità contemporanea, ma sempre uguali a se stesse, le musiche e le danze rituali, un tempo preghiera e invocazione contro le avversità della vita per chi lavorava nei campi o andava per mare, pur in mezzo ad una folla di persone con il telefonino in mano, continuano ad essere, un’imperdibile occasione di festa per ritrovarsi, riconoscersi, talvolta riconciliarsi, con la vita e con chi la condivide con noi.

Promosso da Leonardo Scotto di Monaco – che porta avanti la ricerca dal 2008 – parteciperanno all’evento Agostino Riitano, Pier Paolo Polcari, Gea Palumbo, Daniele Ubik. Modera Annapaola Di Paolo. A seguire il concerto live di Pier Paolo Polcari con l’ensemble con Daniele Ubik e Marzouk Mejri, che metterà in scena una sofisticata e innovativa elaborazione musicale composta esclusivamente per l’iniziativa.

