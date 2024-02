San Valentino al Museo Ferroviario di Pietrarsa a Portici

Questo San Valentino, il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa si trasforma in un palcoscenico d’amore, offrendo una serata unica e indimenticabile. Mercoledì 14 febbraio, in occasione della festa degli innamorati, il museo invita le coppie a immergersi in un’atmosfera magica, dove la storia e il romanticismo si fondono nei padiglioni che raccontano la grande storia ferroviaria italiana.

Un Viaggio Teatralizzato nell’Amore

Preparatevi a vivere un’esperienza narrativa unica. Il percorso teatralizzato nel museo vi porterà a scoprire storie d’amore leggendarie, ambientate tra le magnifiche locomotive e i cimeli che hanno segnato la storia ferroviaria del nostro paese. Lasciatevi trasportare in un viaggio emozionale, dove ogni racconto è un tuffo nel passato, un’esperienza che risveglia sentimenti e ricordi.

Il viaggio attraverso l’amore e la storia non termina con l’ultimo racconto. Al termine del percorso, vi attende infatti un

esclusivo aperitivo per due presso l’elegante Caffè Bayard. Un momento di raffinata convivialità, potrete brindare al vostro amore, circondati dall’atmosfera unica che solo un luogo così carico di storia e cultura può offrire.

Per partecipare a questo evento esclusivo, sono disponibili due turni: uno alle 20:00 e un secondo alle 21:30, permettendo così a tutti di scegliere il momento più adatto per celebrare il proprio amore.

Quando: Mercoledì 14 febbraio

Orari: Primo turno alle 20:00 Secondo turno alle 21:30

Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Via Pietrarsa snc, 80146 Napoli-Portici

Contatti e Informazioni:

Email: info@mens-lab.it

Telefono: 3792377322

Dettagli ulteriori: Amori in viaggio a Pietrarsa

personaggi si uniranno per celebrare l’amore e la storia ferroviaria. Questo momento finale sarà il culmine di un viaggio emozionante attraverso il tempo e l’affetto, lasciando un’impronta duratura nei cuori del pubblico

Anna Manna