Scene da un Matrimonio, ancora due ragazzi napoletani protagonisti dello show condotto da Anna Tatangelo su Canale 5

Sabato 15 luglio, alle ore 14.10 su Canale 5, su Canale 5 nuovo appuntamento con la terza edizione di “Scene da un Matrimonio”. Anna Tatangelo racconta le nozze di Simona e Antonio a Napoli.

L’incontro tra Simona e Antonio è avvenuto in una discoteca sul mare: lei aveva appena 18 anni e stava preparando l’esame di maturità, lui lavorava lì come PR. A farli conoscere è stata la zia di Simona, insegnante di balli latini e amica di Antonio. Si sono fidanzati nel 2016 e sono andati a convivere nel 2020, dopo aver scoperto di aspettare una bambina. Il matrimonio verrà celebrato nella chiesa di Santa Maria a Quarto e i festeggiamenti si terrano a Boscotrecase, in un locale inserito sullo scenario straordinario del Vesuvio.

“Scene da un Matrimonio” è una produzione RTI realizzata da Pesci Combattenti su format di Gianni Ippoliti.