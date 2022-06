Si è conclusa con successo la prima edizione della rassegna “Swedish Film goes Capri” a Villa San Michele ad Anacapri.

Si è conclusa la prima edizione della rassegna “Swedish Film goes Capri” di Villa San Michele ad Anacapri, festival di cinema svedese in collaborazione con l’Ambasciata di Svezia. Organizzata dalla Fondazione Axel Munthe, diretta dalla soprintendente Kristina Kappelin, con il patrocinio del Consolato di Svezia, della Regione Campania, della Città di Capri, del Comune di Anacapri, della SIAE, dell’Ambasciata di Svezia e in collaborazione con Capri Palace Jumeirah, e Staiano Tour Capri.

Cocktail reception all’interno della famosa loggia delle sculture gremita degli habituè degli eventi isolani, dei rappresentanti delle istituzioni dei due comuni, delle forze dell’ordine, hanno anticipato gli incontri sulla terrazza panoramica della residenza svedese. Gli ospiti della rassegna, tra cui: il giornalista Ivan Zazzaroni, l’ex sportivo Martin Bengtsson, gli attori Michele Rosiello, Denise Capezza ed Erasmo Genzini si sono concessi a foto ricordo con il pubblico accorso per assistere ai dibattiti e alle visioni delle pellicole. La soprintendente Kristina Kappelin ha accolto l’ambasciatore di Svezia Jan Björklund mostrandogli le bellezze di Villa San Michele e, visto il forte entusiasmo e la calorosa partecipazione alla kermesse, ha dato appuntamento a una nuova edizione.