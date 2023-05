Soave sia il Vento. Così se… fan tutti, sabato 14 al Museo Correale di Sorrento a cura di Pietà de’ Turchini.

Il 14 maggio al Museo Correale di Sorrento parte il progetto pluriennale Soave sia il Vento. Così se… fan tutti, ideato dalla Pietà de’ Turchini con la Venerabile Congregazione dei Servi di Maria e il Comune di Sorrento per offrire a cittadini e turisti una occasione di ascolto ed esplorazione musicale, nei luoghi più preziosi, oltre che un’occasione di lavoro per i giovani talenti del territorio in perfetta sintonia con la filosofia della trentennale attività della Fondazione.

Il primo appuntamento del mese vede protagonista il celebrato ensemble Alraune che presenta un intrigantissimo e divertente impaginato che sottolinea il particolare legame tra l’estro napoletano ed i pazzi d’amore, con una scelta di rare cantate di Scarlatti, Giramo, Farina, Provenzale, Caresana, che mettono in musica la follia d’amore.

Il week end del 27 e 28 maggio sarà invece dedicato all’approfondimento con il regista Petr Vaclav dell’acclamato film Il Boemo sia con il concerto di Collegium 1704 cha spazia da Josef Mysliveček, cioè “Il Boemo”, all’amico Mozart sia con la proiezione del film e seguente incontro col regista.

Il mese si chiude il 31 maggio nella Chiesa di Santa Caterina di Napoli con il rarissimo impaginato dedicato al novecentesco compositore partenopeo Mario Pilati ed al suo milieu musicale con particolare attenzione al madrigalismo dialettale di quella stagione italiana, con Casella, Malipiero, Castelnuovo-Tedesco su testi di D’Annunzio, Trilussa ed i canti napoletani di Corazzini e Del Chiaro. Il mezzosoprano Manuela Custer, celebre per i ruoli meno frequentati tanto da essere voce di riferimento di alcune tra le più importanti pubblicazioni dell’affermata etichetta Opera Rara, sarà accompagnata al pianoforte da Raffaele Cortesi, con il quale vanta un lungo e solido sodalizio artistico.