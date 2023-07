Social World Film Festival, arriva il premio Oscar Mira Sorvino: masterclass con i giovani e incontro col pubblico in piazza

Vincitrice di un Oscar e un Golden Globe diretta da Woody Allen, Mira Sorvino è l’ospite d’onore della tredicesima edizione del Social World Film Festival di Vico Equense diretto dal regista Giuseppe Alessio Nuzzo.

L’attrice, arrivata ieri in città direttamente da Los Angeles, incontrerà giovedì 6 luglio alle 16 i giovani autori per una masterclass di recitazione dove racconterà i set che ha vissuto con Spike Lee, Guillermo del Toro, fino al recente “Lamborghini” di Bobby Moresco.

La sera incontrerà alle 20.30 il pubblico dell’Arena Fellini alla Ss. Trinità e Paradiso per introdurre la proiezione del film “S.O.S. Summer of Sam – Panico a New York” che la vede protagonista accanto a Adrian Brody e John Leguizamo.

In contemporanea nell’Arena Loren in piazza Siani il red carpet dei The JackaL che verranno premiati per l’impegno sociale nelle loro produzioni e si racconteranno intervistati da Roberta Scardola.

Venerdì 7 luglio la diva di Hollywood riceverà il Golden Spike Award alla carriera e imprimerà in argilla la sua firma che verrà tramutata in bronzo per essere poi apposta nel Wall of Fame, il monumento al cinema che celebra gli ospiti d’onore della Mostra Internazionale del Cinema Sociale come Giancarlo Giannini, Claudia Cardinale, Luis Bacalov e tanti altri.

Attesi nei prossini giorni Margherita Buy, madrina di questa edizione, che presenzierà al gala di sabato 8 luglio, Denise Capezza, Michele Rosiello (7 luglio), Maria Vera Ratti (8 luglio).

Il Social World Film Festival è organizzato dalla Città di Vico Equense e sostenuto negli anni dal Ministero della Cultura, dalla Regione Campania e dalla Film Commission Regione Campania.