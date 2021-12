Soundscapes n.1, il nuovo lavoro di Michele Parisi.

Da lunedì 6 Dicembre, sui principali digital stores, sarà disponibile “Soundscapes vol 1”, il nuovo album strumentale di Michele Parisi: diciannove paesaggi sonori composti prevalentemente per l’utilizzo in lavori cinematici e audio visivi. Musicalmente l’album è un crossover di generi: un viaggio tra la musica d’ambiente e quella classica, tra la world music e la musica etnica.

L’’album è stato anticipato dall’uscita del video del singolo “Harp & Soul”, che ha ufficialmente presentato il nuovo lavoro dell’’artista.

BIO

Michele Parisi, classe 1968, cresce sulle note dei Clash, dei Police e degli Yes.

Questi ascolti adolescenziali orientano i suoi esordi musicali prevalentemente verso il rock e la new wave. Cresce in fretta come rocker, diventando autore, arrangiatore e produttore nei The Moles (insieme a Enzo D’Alessio, fratello di Tony, ex Ape Escape ed attuale singer del Banco di Mutuo Soccorso, ndr) , Il lavoro di inediti pubblicato nel 1992 e la susseguente assidua attività live che lo vede on the road con le talpe fino al 1996 è la testimonianza di questo esordio rock.

Dopo diverse esperienze in cover band rock oriented, fa ritorno alla composizione nel 2005 con il progetto pop-rock Sonnolenza : autore, arrangiatore e produttore di un cd-demo di brani inediti. Il brano più rappresentativo di questo progetto è Polvere, con il quale raggiunge la finale nazionale del concorso musicale Sanremo Rock e vince un concorso per artisti emergenti su Radio Kiss Kiss Network. Questo lavoro segna una sorta di spartiacque nella carriera dell’artista: la libertà creativa, la contaminazione e la fusione tra diversi generi musicali sarà alla base delle sue nuove composizioni. Il rock farà posto alla sperimentazione e alla ricerca sonora generando 2 filoni musicali distinti e separati, due generi diversi ma uniti nella genesi: ricercare nuove frontiere nella musica strumentale.

Così nasce la separazione delle produzioni musicali: come Miky Up pubblicherà musica elettronica, mentre come Michele Parisi pubblicherà musica strumentale e colonne sonore. Di seguito la discografia:

– 2013 Nuceria vol 1 – Publius Sittius Nucerinus;

– 2014 Nuceria vol III – Il Cinquecento;

– 2015 Tapes Shaker

– 2020 Nuceria vol II – Dalle origini al medioevo

– 2021 Soundscapes vol 1

Tapes Shaker, il lavoro elettronico pubblicato nel 2015, balza agli onori della cronaca europea per Rosetta, il brano composto per omaggiare l’omonima missione spaziale dell’ESA (European Space Agency), dalla quale riceverà materiale video e il placet per la realizzazione del videoclip del suo brano.

Si segnalano ulteriori pubblicazioni con i The Moles:

– 1996 Sogno Mio [singolo]

– 2011 Lasciatemi vivere [singolo + video]

– 2012 On the other side of the war [singolo + video]

Dichiarazioni dell’artista

“Ho fatto mia una frase di Joe Strummer: the future is unwritten, il futuro non è scritto.”

Socials:

Pagina FB: www.facebook.com/tapeshaker

Canale youtube: www.youtube.com/mikypk

Website: www.mikyup.com

Il video di HARP & SOUL è disponibile a questo indirizzo web: