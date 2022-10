The show you know, Alessandra Franco espone alla Andrea Nuovo Home Gallery da sabato 22.

Il 22 Ottobre 2022 la Andrea Nuovo Home Gallery presenta “The Show You All Know”, la personale dell’artista Alessandra Franco (Napoli, 1974), dalle ore 16:00 alle 21:00, in via Monte di Dio 61, a Napoli.

Aperta al pubblico fino al 21 Gennaio 2023, il progetto espositivo è un percorso di opere inedite in cui il visitatore, avvolto nella poliedrica e dinamica produzione NeoPop dell’artista a partire dal medium tecnologico più attuale, rievoca storie, simboli e leggende appartenuti al mondo classico e moderno che, per senso di appartenenza tra epoca e territorio, incontrano il presente in un’atmosfera a tratti magica, esoterica e onirica propri o quasi, di un luna park.

Come i freak show di Coney Island (New York), tra Ottocento e Novecento, in cui i fenomeni da baraccone (persone o animali dall’aspetto a dir poco insolito per i canoni di allora) si esibivano per attirare il pubblico alle fiere mettendo a nudo la propria essenza, così la personale dell’artista, invita il visitatore a rapportarsi liberamente con l’opera di turno con slogan, installazioni e proiezioni, sulla propria dimensione interiore e riflettere dunque sulle numerose possibilità che offre la vita.

“In The Show You All Know c’è una sorta di sintesi del senso della vita fatta di emozioni e di amore che da sempre sono il motore di ogni cosa in ognuno di noi, perché smuovono tanti aspetti interiori. Sotto forma di parodia, ho scelto di manifestarlo attraverso la metafora del circo, urlando e ridendo di me stessa, grazie all’arte. Nelle mie opere infatti, ci sono testi, date e oggetti che segnano un qualcosa che appartiene al vissuto di tutti, perché cambiano i personaggi, ma la storia è universale”, racconta Alessandra Franco.

In oltre 20 opere, l’artista napoletana plasma e ricorda la sua emotività nella pittura, nelle installazioni video, nei progetti NFT e nelle sculture, in cui la formazione accademica maturata negli anni tra archeologia classica, comunicazione visiva e art direction, trovano la loro massima intensità sui due piani espositivi della Home Gallery. A partire dalle ore 19:00 infatti, nel giardino pensile è prevista una proiezione di grandi dimensioni.

“Tutto l’immaginario di Alessandra Franco in questa mostra si manifesta dunque come una grande metafora visiva del ‘gioco delle vita’, in cui ciascuno di noi, a volte in segreto, altre volte in modo manifesto, per affrontarne le vicissitudini, si abbandona o si affida, in qualche modo, a quei comportamenti che abbiamo sperimentato ed appreso – giocando e in modo semi-serio – negli anni della nostra infanzia”, precisa Marco Izzolino, Storico dell’Arte.

“The Show You All Know” è una mostra/spettacolo che oltre a far sorridere chi l’attraversa, mette in discussione il tempo e la natura individuale che mai cambiano, se non si sceglie di osare e mettersi in gioco, col fine di trovare un nuovo equilibrio interiore sinonimo di crescita e di opportunità.

SCHEDA MOSTRA

The Show You All Know – Alessandra Franco

Opening: 22 Ottobre, h 16:00 > 21:00

Durata: 22 Ottobre 2022 > 21 Gennaio 2023

Evento Facebook

Testo Critico a cura di Marco Izzolino, Storico dell’Arte

Andrea Nuovo Home Gallery

Via Monte di Dio, 61, 80132 – Napoli

Tel. +39 081-18638995

www.andreanuovo.com / info@andreanuovo.com

#AndreaNuovoHomeGallery #TheShowYouAllKnow #AlessandraFrancoNapoli

Orari: martedì – venerdì, ore 10:30 – 13:00 e 16:30 – 19:00

Sabato su appuntamento / Ingresso Libero