Torna il Rumore Bim Festival, tappa napoletana alla Chiesa di San Potito giovedì 11

Torna in Campania Rumore Bim Festival, l’innovativo contest di respiro nazionale dedicato all’intramontabile icona della tv Raffaella Carrà. Energia, talento, competizione, sfida, sono solo alcuni degli ingredienti che saranno i protagonisti di questa terza edizione.

La Campania ha inaugurato lo scorso 6 aprile facendo tappa a Battipaglia in provincia di Salerno, presso la rinomata scuola di ballo di Krizia Galiano, scuola che ha lanciato il sedicenne Vito Bubolo, ballerino, vincitore della categoria under 17 ballo, e vincitore assoluto del contest Rumore Bim Festival 2023 a Bellaria Igea Marina.

Prossimo appuntamento sarà a Napoli, giovedi 11 aprile presso la monumentale Chiesa di San Potito, in Via Salvatore Tommasi 1, nei pressi del Museo Archeologico Nazionale, accuratamente restaurata e ristrutturata, oggi sede di eventi di cultura, arte e musica.

Il contest si conferma una delle manifestazioni più interessanti ed appetibili, destinate a tutti i partecipanti senza limiti di età a partire dai 4 anni in su per la categoria canto, e dai 6 ai 90 anni per le categorie : ballo, danza, musica, musical e recitazione.

Sin dalle ore 10 e per l’intera giornata, si alterneranno numerosi giurati tra cui: Denise Morelli, il Maestro Ivan Esposito, il Maestro Filippo D’Eliso, il Maestro Sergio Errichiello, e il Maestro Diego Perris. Rumore Bim Festival, è ideato da Nazzareno Nazziconi di Anteors Produzioni, in collaborazione con la Fondazione VerdeBlu, con il patrocinio del comune di Bellaria Igea Marina, città natale della Carrà, e con la direzione artistica nazionale del regista televisivo Roberto Vecchi. Si riconferma Msc Crociere come partner ufficiale del contest, progetto che Leonardo Massa, Vice President sud Europa Divisione Crociere di MSC, ha appoggiato sin dalla prima edizione.

“L’emozione è sempre più tangibile – afferma l’architetto Emma Malinconico -, Service Kreativ, Referente delle regioni Campania, Puglia e Basilicata. Diffondere il patrimonio artistico e culturale prestando attenzione ai talenti e farli venire alla luce, è l’obiettivo che ci prefiggiamo insieme al Maestro Carlo Morelli, Direttore Artistico delle tre regioni citate pocanzi. Il merito va a lui per aver fortemente voluto questa prima tappa napoletana presso la splendida Chiesa di San Potito. E’ una persona molto carismatica, sa cosa vuol dire lavorare ad alto livello e coinvolgere chi gli è accanto. E’ un valore aggiunto ai nostri progetti insieme. Nelle due precedenti edizioni, caratterizzate da una cospicua partecipazione è stato possibile aprire spazi alla qualità e all’elevata professionalità dei giurati che hanno preso parte alle diverse tappe”.

Per chi è desideroso di mettersi in gioco, di esibirsi, di aggiudicarsi numerosi premi, Rumore Bim Festival è la grande occasione da non perdere e la partecipazione ai casting/audizioni è totalmente gratuita. “Con una punta di orgoglio- continua la Malinconico – con il Maestro Morelli, abbiamo raccolto tante soddisfazioni e per questa terza edizione, siamo sicuri di partire più grintosi e consapevoli di dare maggiore valore alla musica e all’arte in generale, così da rendere Rumore Bim Festival, sempre più crocevia e punto d’incontro tra esperienze artistiche personali e professionali differenti”. Saranno presenti alla tappa gli ospiti d’onore Salvatore Flamini, vincitore della 66ª edizione dello Zecchino d’Oro e Michael Perris, finalista allo Zecchino d’Oro.

Per potersi iscrivere e partecipare gratuitamente ai casting, basta visitare il sito:

www.rumorebimfestival.it

Sabrina Ciani