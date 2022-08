Torna MarEtica, dall’8 all’11 settembre a Procida.

torna – nell’ambito del programma di, la manifestazione che ogni anno porta sull’isola tre giornate di sport e cultura dedicate al mare. Quest’anno il programma di MARetica si estenderàe si arricchirà di stimoli poetici, teatrali, musicali.è per il quinto annoche assegna l’omonimo premio, insieme alle scrittriciedallo storicoe al montatore

Finalisti di questa edizione del Premio MARetica sono: Nicola Crocetti, per la traduzione in italiano di Odissea di Nikos Kazantzakis, Jovanotti per l’idea dei “Jova Beach Party” e Mediterraneo di Caterina Bonvicini e Valerio Nicolosi (Einaudi).

Pubblicata nel 1938 l’Odissea di Kazantzakis è tra i testi poetici più imprevedibili, intrattabili, e fuori tempo del Novecento. Crocetti ha impiegato sette anni per la prima traduzione in italiano, e questa risulta essere l’unica, con quella in inglese di Kimon Friar, che rispetta il metro dell’originale (il decaeptasillabo).

Il Jova Beach Party è una festa itinerante di Jovanotti su nove spiagge d’Italia per ventuno date. Uno spettacolo non scritto, ma live. Nessuna scaletta, ogni tappa è unica e irripetibile.

Mediterraneo è un libro che racconta, con parole e immagini, le storie di chi, come l’autrice e il fotoreporter, ha deciso di salire a bordo delle navi umanitarie per partecipare ai salvataggi di migranti.