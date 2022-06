Unde Malum, conferenza di Cacciari sull’origine del male giovedì 23 a Gragnano.

Nella cornice di Piazza Rosario in Gragnano (NA), 𝐠𝐢𝐨𝐯𝐞𝐝𝐢̀ 𝟐𝟑 𝐠𝐢𝐮𝐠𝐧𝐨 alle 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟗.𝟑𝟎, Massimo Cacciari filosofo, accademico ed ex sindaco di Venezia sarà ospite della Parrocchia San Giovanni Battista per una riflessione sul tema 𝑈𝑛𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑙𝑢𝑚? 𝑃𝑒𝑛𝑠𝑖𝑒𝑟𝑖 𝑖𝑛 𝑝𝑖𝑎𝑧𝑧𝑎.

Alla luce dei due anni di pandemia e dei venti di guerra che spirano impetuosi, si ripropone l’antica domanda agostiniana che ha appassionato per secoli filosofi e teologi: ‹se Dio ha creato tutte le cose, da dove viene il male?›