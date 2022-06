Coronavirus, aggiornamento 18 giugno, 3 decessi e 3.383 nuovi casi nelle ultime 24 ore.

In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 1.750.433 per 3.383 nuovi casi su 14.138 test complessivi esaminati in laboratorio, 16.888.236 dall’inizio della pandemia. La Protezione Civile della Regione Campania ha comunicato 11 morti, di cui 3 nelle ultime ultime 48 ore.

Il totale delle vittime sale a 10.574 per la Regione Campania. Negli ospedali regionali sono 15 i posti letto occupati in terapia intensiva, 3 in più rispetto ai due giorni precedenti (sull’intera rete ospedaliera sono disponibili e/o attivabili 570 posti letto su 585).

I degenti positivi al Covid-19 in Campania nei reparti ospedalieri dedicati sono 288: 13 in meno rispetto al dato del giorno precedente (la riserva è di 2.872 posti letto sui 3.160 disponibili tra strutture pubbliche e private convenzionate).