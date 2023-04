UNICEF: la Goodwill Ambassador Alessandra Mastronardi in missione in Turchia fra i bambini e le famiglie colpite dai terremoti.

Nei prossimi giorni una delegazione dell’UNICEF Italia composta dal Direttore generale Paolo Rozera, dal Portavoce nazionale Andrea Iacomini e dalla Goodwill Ambassador Alessandra Mastronardi effettuerà una missione sul campo in Turchia fra i bambini e le famiglie vittime dei terribili terremoti che hanno colpito il paese oltre 2 mesi fa.

“Nel corso della missione la delegazione visiteremo anche l’area di Gaziantep, dove nel 2021 Alessandra ha incontrato le bambine e le famiglie siriane rifugiate” – ha dichiarato il Direttore generale dell’UNICEF Italia Paolo Rozera – Ringrazio Alessandra per essere ancora una volta a fianco dei bambini e delle bambine più vulnerabili, la cui vita è stata stravolta da questi devastanti terremoti”.

“2,5 milioni di bambini nel paese hanno ancora bisogno di supporto umanitario e sono a rischio di cadere in povertà, lavoro minorile o matrimoni precoci. I terremoti hanno avuto conseguenze sulle vite di circa 4 milioni di bambini iscritti a scuola, compresi 350.000 bambini rifugiati e migranti. Circa 1,5 milioni di bambini hanno ripreso l’istruzione nelle aree colpite dal terremoto, mentre altri 250.000 hanno continuato a studiare dopo essersi trasferiti altrove nel Paese”, ha dichiarato il Portavoce dell’UNICEF Italia Andrea Iacomini.

L’UNICEF ha lavorato a stretto contatto con i partner per prevenire la separazione delle famiglie e supportare la riunificazione e ha raggiunto più di 149.000 bambini e persone che se ne prendono cura con supporto psicosociale. L’UNICEF sta supportando il Ministero della Salute fornendo vaccini, compresi quelli per la polio – per 360.000 bambini – e per tetano e difterite -per oltre 283.000 bambini. Più di 390.000 persone hanno ricevuto kit igienici, abiti invernali, riscaldamento elettrico e coperte. L’UNICEF ha distribuito acqua a migliaia di persone e sta velocemente ampliando questo lavoro con i partner. Inoltre ha realizzato 37 centri di supporto per bambini, adolescenti e famiglie in 10 provincie per fornire supporto psicosociale, corsi di recupero, supporto per i compiti e servizi di protezione. Circa 26.000 bambini e persone che se ne prendono cura sono stati raggiunti fino ad oggi attraverso questi centri.

Alessandra Mastronardi, dal 2012 è vicina all’UNICEF e dal 2019 è Goodwill Ambassador dell’UNICEF Italia. Negli anni ha sostenuto diverse iniziative e campagne di sensibilizzazione sull’HIV-AIDS, contro la mortalità infantile (“Vogliamo Zero”), con l’Orchidea dell’UNICEF, con 8 marzo delle bambine. Ha realizzato diverse missioni sul campo con l’UNICEF: nel 2012 è stata in Sierra Leone, dove ha visitato progetti di prevenzione della mortalità materna e infantile e di lotta alla violenza e agli abusi contro i bambini; nel 2019 è stata in Libano tra i bambini e le famiglie rifugiati siriani; nel 2021 in Turchia a Gaziantep fra le bambine e le famiglie siriane rifugiate; nel 2022 a Trieste ha incontrato bambini e famiglie ucraine in fuga dalla guerra.