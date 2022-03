V Edizione Traspo Day: alla scoperta delle rotte della transizione ecologica ed i processi dell’innovazione, da venerdì 25 a domenica 27 all’A1Expò.

Dopo 4 anni torna Traspo Day, la fiera biennale, internazionale del trasporto e della logistica che si terrà da venerdì 25 a domenica 27 marzo dalle ore 9.30 alle 18.30, al Polo Fieristico A1Expò, Viale delle Industrie 10, San Marco Evangelista (Caserta Sud).

Questa edizione è già stata definita come “Fiera necessaria” per una serie di motivazioni che hanno caratterizzato il mondo del trasporto e della logistica, soprattutto nelle ultime settimane con la crisi dei costi dove il gasolio è salito alle stelle con conseguenze ancora in fase di sviluppo e che si stanno percuotendo su tutti i flussi commerciali, economici e finanziari.

Problematiche che vanno ad aggiungersi a disagi ai quali il trasporto e la logistica già erano sottoposti come la carenza degli autisti, lo strapotere della committenza, l’elevata burocrazia, le tariffe ed i costi già esorbitanti che le aziende subivano.

Troppo tempo è passato e troppe poche cose sono cambiate. Con questa manifestazione, si concretizza finalmente la possibilità di stare nuovamente insieme, in presenza, condividere le criticità del settore, studiare soluzioni, seguire i convegni, aggiornarsi sulle ultime novità inerenti i prodotti.

La mission di Traspo Day è accendere i riflettori su un settore di vitale importanza per il sistema produttivo in Italia, Paese al 4° posto nelle esportazioni mondiali. Un obiettivo che passa attraverso i seguenti punti di forza:

Unica manifestazione del settore Trasporti e Logistica nel Centro-Sud Italia;

Singolare vetrina nel panorama industriale, rivolta a operatori di settore per incontri B2B;

Manifestazione che analizza il trasporto in maniera trasversale, puntando l’attenzione non solo sul mondo del trasporto su gomma, ma anche su quello marittimo, ferroviario e intermodale;

Possibilità di mettere in risalto le opportunità del Mezzogiorno in questo settore.

“Questa fiera – dichiara il Presidente del Polo Fieristico A1Expò, Antimo Caturano – si rivolge prevalentemente gli operatori del comparto, ma non esclude un pubblico appassionato, che desidera saperne di più o tenersi informato su un settore fondamentale per l’economia del Paese, che presenta risvolti sociali, infrastrutturali, commerciali e tecnologici. Traspo Day – conclude Caturano – è oggi una realtà consolidata, annoverata tra le più importanti manifestazioni italiane dedicate al settore.”