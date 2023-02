Valentina Ferragni testimonial di Yamamay per la campagna di San Valentino.

Un’idea d’amore che va oltre i canoni tradizionali, oltre al sogno, all’illusione e al sentimento in senso stretto, un amore che si trasforma in qualcosa di più profondo, intimo e personale: l’amore per se stessi e per il proprio corpo, come condizione indispensabile per piacere agli altri e per potersi innamorare.

Questo il messaggio d’amore che Yamamay ha deciso di diffondere attraverso la Campagna di Comunicazione dedicata a San Valentino 2023 e per farlo ha coinvolto l’influencer e designer di gioielli Valentina Ferragni, da sempre paladina, esempio e modello di self-confidence e body positivity.

“Da più di 20 anni lavoriamo per far sì che le nostre collezioni rendano felici chi le indossa,

facendo sentire le donne belle e consapevoli della propria femminilità.

Attraverso le nostre campagne di comunicazione abbiamo sempre cercato di trasmettere

messaggi positivi, inclusivi, invitando le donne ad apprezzarsi, a vivere una vita sana senza

avere un modello estetico da raggiungere, valorizzarsi, anziché mortificarsi perchè non si rientra in un determinato canone estetico. Abbiamo pensato che Valentina potesse essere perfetta per interpretare la nostra collezione di San Valentino non solo per la sua forza digitale, ma soprattutto per la sua potenza nel veicolare messaggi per noi da sempre molto importanti.’’

Gianluigi Cimmino, CEO di Yamamay

Negli scatti della campagna Valentina indossa alcuni capi della collezione dedicata a San Valentino che comprende: completi lingerie arricchiti di pizzi, ricami, bottoncini e nastri, dettagli cut-out sottovesti e babydoll, kimono, vestaglie e pigiami per un effetto romantico ma al tempo stesso elegante, misterioso e seducente.

La collezione di Yamamay, già disponibile in tutti i negozi e su www.yamamay.com, è pensata per tutti i gusti e per tutte le età, non sarà quindi difficile trovare il regalo perfetto per San Valentino.