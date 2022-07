Young Signorino al Punk Tank Cafè venerdì 29.

Eventi al PUNK TANK CAFE’, il 29 LUGLIO LIVE SET DI YOUNG SIGNORINO.

AL PUNK TANK CAFE’,

VENERDI 29 LUGLIO

IL LIVE SET DI YOUNG SIGNORINO.

START ORE 22.00

Young Signorino nasce a Cesena – Emilia Romagna, il 17 Aprile 1998. All’età di 15 anni, con un diverso pseudonimo, inizia a pubblicare su youtube i suoi primi brani rap autoprodotti.

Il 21 febbraio 2018, esce “Dolce Droga”, con la prima importante produzione: Low Kidd.

La canzone è un successo e il videoclip sfonda in pochissimo il milione di visualizzazioni. In breve tempo, Young Signorino si trasforma in un’icona.

Il primo tour (iniziato il 25 maggio 2018 a Roma, dove non si esibisce, e durato fino a luglio) è movimentato e provocatorio.

Passano due mesi e su YouTube esce il brano che lo fa definitivamente esplodere: “Mmh Ha Ha Ha”. La reazione generata dal brano è immediata. Il pubblico di Young Signorino diventa così internazionale. Il brano successivo, “La danza dell’ambulanza” fatto in collaborazione con Big Fish.

Il percorso indipendente di Young Signorino inizia con il brano “Coma Lover” dove emerge un netto distacco rispetto ai lavori precedenti. A novembre 2018 esce il primo EP di 5 tracce dal titolo “Total Black”, è il suo primo progetto discografico “strutturato”.

Il 26 febbraio 2019 Young Signorino collabora di nuovo con Big Fish, stavolta per un remake di un vecchio pezzo “Bevanda al gusto di tè”, trasformato poi in “Bevanda”. Seguono i singoli “Holaciaohi” e “Drogalero”.

Ad Ottobre 2019 ha pubblicato il suo secondo EP, LEPDAMORE.

A gennaio 2020 collabora con Vinicio Capossela per il singolo +peste.

Il 2020 è per Young Signorino l’anno della rinascita, crea e pubblica una serie di brani in stile cantautorale / conscious, come “A nessuno” e “vento di Maggio”, quest’ultimo parte dell’EP “Elementi” in collaborazione con Laioung in veste di producer.

A novembre 2020 esce il suo primo album ”Calmo” con sonorità cloud

A Ottobre 2021 rilascia l’EP ”Domani piangerò ancora”, dove le tonalità e le tematiche possono inserirlo nel genere

Emo Rap Indie

Il Punk Tank cafè nasce dall’omonima associazione culturale volta ad accogliere e diffondere la cultura in ogni sua forma espressiva. L’essenza dell’associazione trova in questo luogo un posto più grande per continuare a respirare musica, arte, letteratura, ospitando in maniera alternata artisti di nota fama ed emergenti. Perché il Punk è inclusività e accoglienza.

LINK EVENTO FB https://fb.me/e/a5SZnXwL1