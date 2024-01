Cinque Jackpot del Sportaza casino che probabilmente verranno vinti questo mese

La possibilità di diventare milionari dopo aver effettuato un singolo giro fortunato è ciò che attira molti giocatori sulle piattaforme di iGaming, e nessun altro genere se non le slot con jackpot progressivo può offrire una simile opportunità agli utenti. Questo mese, ci sono cinque slot di Sportaza Casino che hanno ottime probabilità di pagare presto i loro enormi montepremi, e i cacciatori di jackpot dovrebbero assolutamente conoscerle meglio.

Shopping Spree

La prima slot di Sportaza Casino che ha grandi possibilità di pagare il suo jackpot progressivo questo mese si chiama Shopping Spree. Il gioco è stato sviluppato da RTG con la licenza per alcune funzioni aggiuntive di Bovada; entrambe le aziende sono fornitori di software solidi e affidabili per i moderni casinò online. Al momento in cui scriviamo, Shopping Spree offre un jackpot progressivo del valore di 2.211.649 dollari e, sebbene sia sicuramente una somma che vale la pena inseguire, altri jackpot di questa lista sono ancora più grandi.

Jackpot King

Il secondo titolo che vale la pena provare alla ricerca di un’enorme vincita unica si chiama Jackpot King, e non è una coincidenza. La slot è stata creata in collaborazione con Blueprint Gaming, un altro fornitore di software di successo a livello internazionale. Il montepremi di questa slot machine è di 2.488.923€ al momento in cui scriviamo, ed è stato raggiunto così tanto tempo fa che i giocatori sono sicuri che si ripeterà molto presto.

Beach Life

Tutti gli altri giochi di Sportaza Casino presenti in questa lista sono sviluppati da Playtech o creati in collaborazione con questo studio, e Beach Life non fa eccezione. La buona notizia per i giocatori è che questa azienda ha una reputazione perfettamente solida a livello internazionale e ha già dimostrato più volte di pagare i suoi jackpot in modo equo.

Il montepremi di Beach Life raggiunge attualmente i 2.778.936€, ma la cifra è destinata a crescere ulteriormente, dato che sempre più giocatori sono attratti da questa somma già enorme. Il jackpot viene raggiunto in media ogni 45 settimane e sono passati diversi anni dall’ultima volta che è stato vinto. Questo fa sì che i giocatori siano convinti che le probabilità di vincita siano sempre più alte e che il montepremi venga presto riscosso.

Funky Fruits

Come appena accennato, Funky Fruits è un’altra slot machine creata da Playtech. Come il titolo precedente, è nota soprattutto per il suo jackpot progressivo e, dato che è l’argomento chiave di questa selezione, si inserisce perfettamente nell’elenco. Il gioco è stato rilasciato originariamente nel 2014 e ha già pagato il suo montepremi progressivo per quattordici volte. Non bisogna essere dei matematici per capire che paga più di una volta all’anno e la media effettiva dei pagamenti è di una volta ogni trentasei settimane.

Considerando che il jackpot non viene riscosso da più di un anno, non c’è da sorprendersi che i giocatori si aspettino che venga riscosso presto. Il montepremi è attualmente di 2.904.128€, circa 90.000€ in meno rispetto alla più grande vincita registrata in questa slot machine. Considerando che sempre più cacciatori di jackpot stanno salendo sul treno in questo momento, è probabile che il montepremi cresca e diventi il più grande mai pagato in Funky Fruits.

Leprechaun’s Luck

L’ultimo jackpot progressivo di Sportaza Casino che probabilmente pagherà presto il suo montepremi si chiama Leprechaun’s Luck ed è stato creato da Ash Gaming in collaborazione con Playtech. Il suo premio progressivo attuale vale 3.013.515€ e, considerando che la vincita più alta registrata è stata di soli 376.968€, è ragionevole che i giocatori si aspettino che il gioco paghi presto. La macchina è già sulle prime pagine di molti siti web di iGaming, dato che sempre più giocatori tentano la fortuna con questa enorme vincita.