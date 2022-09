Single a Milano, come divertirsi

L’immagine condivisa da molti su Milano è quella di una città frenetica, laboriosa e stacanovista, in cui il relax non è mai realmente contemplato. La realtà è ben diversa, nonostante sia vero che il capoluogo lombardo proprio non voglia dormire di notte. Sì, perché trovare vero torpore tra le strade della metropoli meneghina di notte è un’impresa più unica che rara. Chi vive lì o la visita spesso sa benissimo che la proposta notturna della metropoli meneghina sia variegata e adatta proprio a tutti.

Milano è una capitale della mondanità, oltre che un punto nevralgico dell’economia internazionale. Sono diversi i locali, le discoteche, i bar ed i club in cui è possibile trovare ore di svago preziose, sia in compagnia che per una vacanza da single. Insomma, Milano è la meta perfetta da raggiungere per fare nuove conoscenze, divertirsi e scoprire sé stessi; tutto ciò che servirà sarà giocare bene le proprie carte ed organizzare tutto prima di partire.

Questa guida serve proprio a fornirvi il background adeguato sui migliori luoghi da scoprire da single nel capoluogo lombardo, magari optando per posti ideali per fare degli incontri Milano e trascorrere il resto del soggiorno in dolce compagnia. Andiamo a vedere, quindi, tutto ciò che c’è da sapere sulla night life della capitale della movida italiana.

Quartiere Brera

Iniziamo il nostro itinerario per la migliore vita notturna a Milano con un luogo sito nel cuore di essa. Parliamo del quartiere Brera che, seppur famoso per l’Accademia delle Belle Arti è, di fatto, da sempre il luogo di incontro di moltissime persone, essendo sede di locali di caratura internazionale dalle estetiche ricercate e anche bohémienne. Insomma, parliamo della location perfetta per dare inizio alla propria giornata mondana dandole una svolta eclettica, prima di buttarsi a capofitto nella vera avventura notturna meneghina. Un luogo affine in cui poter perpetrare il proprio itinerario istrionico potrebbe essere Corso Sempione, dove si danno appuntamento professionisti e dirigenti che ricercano, nella mondanità, una fonte di relax nei locali di maggiore tendenza per gli aperitivi.

Corso Como

Quando l’atmosfera si fa più frizzante, ci si può spostare in Corso Como, una zona dall’aspetto moderno, in cui sorgono edifici sontuosi e di prestigio come il celeberrimo Bosco Verticale. In Corso Como si trovano le discoteche frequentate dalle celebrità italiane ed internazionali. Si tratta di un ambiente ricercato, Piazza Gae Aulenti ne è la testimonianza più vivida, eppure di una location particolarmente in voga tra i single per incontrare persone d’alto rango o per provare le esperienze mondane dei VIP.

Navigli

Come non citare in questo peculiare itinerario la zona più famosa per milanesi e non solo per la movida. Ai Navigli la mondanità si dà appuntamento dalle prime luci della sera. Sono dozzine, infatti i bar e i pub che mettono a disposizione dei clienti i tipici aperitivi meneghini e che, di notte, lasciano spazio a discoteche in cui il divertimento è assicurato. Annoiarsi a Milano è impossibile. Fare un salto ai Navigli significa entrare nel pieno della movida lombarda, visitando una location che non si finisce mai di scoprire e che mette a disposizione una proposta di svago famosa in ogni angolo del globo anche grazie al caratteristico paesaggio circostante, contraddistinto dal canale artificiale.

La proposta “alternativa” meneghina

Sono due i quartieri che segnaliamo a chi preferisce trascorrere le proprie serate in contesti più raccolti. Parliamo di Isola, famoso per i locali jazz come il Blue Note, famosissimo per ospitare artisti italiani ed internazionali di grande fama e Porta Romana, patria del rock, della ambient e della musica anni ’80, ideale per chi preferisce la musica suonata ai dj set in discoteca.