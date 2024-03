Primavera-estate 2024, i capi spalla iconici di Gutteridge

Con l’arrivo della primavera, Gutteridge si prepara a rinnovare il guardaroba maschile con una collezione di capispalla che fondono funzionalità e stile senza tempo, per aggiungere un tocco distintivo a qualsiasi outfit.

La collezione Primavera/Estate 2024 di Gutteridge offre una vasta selezione di capispalla, tra cui impermeabili, bomber, field jacket e sahariane, realizzati con tessuti leggeri e traspiranti pensati per la stagione, come cotone, lino, twill di cotone e materiali tecnici antivento. La palette di colori è ispirata alla natura e alla vitalità dell’ambiente primaverile, con tonalità che vanno dalle sfumature pastello alle nuances più vivaci, senza rinunciare ai colori soft come sabbia, navy e verde militare.

Tra le proposte più raffinate della collezione spicca la sahariana, capo pensato per affrontare con eleganza le temperature più calde; realizzata rigorosamente in tessuti leggeri e traspiranti, con cintura da annodare in vita, bottoni e tasche evidenti, per questa stagione Gutteridge la ripropone anche in puro lino nell’iconica nuance sabbia, da abbinare a jeans, pantaloni di lino o indossata su una camicia bianca per look casual ma allo stesso tempo eleganti e curati in ogni dettaglio.