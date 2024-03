Enoteche online: il caso di successo XtraWine e la collaborazione con Eurostep

L’ultimo trimestre del 2023 si è chiuso con ottimi numeri per l’enoteca online XtraWine, nata nel 2008 da un team composto da sommelier, informatici ed imprenditori uniti dalla passione per il buon vino e la fiducia nelle potenzialità del digitale.

L’attenzione dell’azienda è tutta su design, affidabilità ed efficienza del sito ecommerce. A supportarla in questo percorso, Eurostep Commerce, agenzia specializzata nella realizzazione e gestione di ecommerce.

Eurostep ha condotto un’indagine accurata sul sito Xtrawine.com utilizzando uno strumento proprietario che verifica CRO e tracciamenti del sito e ne restituisce lo stato dell’arte su usabilità, tracking e capacità di conversione. A questo si è aggiunta una approfondita audit SEO per ottimizzare il set di keyword e il loro posizionamento in rete. L’analisi ha permesso di individuare i punti di miglioramento del sito sui cui Eurostep e il team interno di XtraWine lavorano in modo continuativo, dalla gestione dei contenuti alle campagne di advertising su Google Ads, Facebook e Criteo.

“Abbiamo sempre puntato su un sito altamente tecnologico e ora, affiancati da Eurostep, continua il nostro percorso di potenziamento del canale ecommerce su tutte le aree del digital marketing” afferma Francesco Rattin, CEO XtraWine.

“La collaborazione con il team di XtraWine ci dà molte soddisfazioni perché interveniamo su un business nativo digitale sul quale possiamo spingere le ottimizzazioni al massimo, collaborando con uno staff tecnico interno molto preparato. Il prossimo step sarà strutturare una nuova strategia dedicata di email automation.” aggiunge Simone Bittoto, CEO Eurostep.

Il sito non è solo uno shop online, offre anche moltissimi contenuti pensati per assistere i clienti nella scelta di vino, spirits e distillati che meglio si adattino ai loro gusti, necessità ed occasione.

L’ecommerce, che vende in Italia e in Europa, Svizzera, UK e Hong Kong, ha già ottenuto numerosi riconoscimenti tra cui il Tre Cavatappi del Gambero Rosso nel 2021, l’Ecommerce Food Award nel 2023 come miglior e-commerce beverage emergente nella categoria vino, e “Le stelle dell’ecommerce” del Corriere della Sera e Statista, sempre nel 2023.

Eurostep

Eurostep Commerce è la società specializzata in System Integrator, Digital Marketing e servizi di Outsourcing per gli ecommerce. Dalla prima riga di codice alla gestione dei resi, Eurostep guida le aziende in ogni fase della loro crescita digitale attraverso sviluppo, gestione e accelerazione di progetti ecommerce. Maggiori informazioni su servizi, casi di studio e materiali da consultare e scaricare gratuitamente su Eurostep.it.