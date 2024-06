Q8 celebra i 40 anni in Italia con importanti iniziative nei porti

Q8, uno dei principali player nel settore della mobilità, celebra un importante traguardo: 40 anni di presenza sul territorio italiano. Un anniversario che rappresenta un’occasione per ripercorrere con orgoglio un percorso intrapreso nel 1984, e confermare con rinnovato entusiasmo l’impegno verso un futuro di mobilità sostenibile e responsabile.

Per festeggiare questo momento così significativo, Q8 ha pianificato una serie di iniziative nelle quali avrà piacere di coinvolgere gli stakeholder esterni, dalle istituzioni ai clienti fino alle comunità. Momenti di incontro e confronto, non solo per ripercorrere insieme le tappe salienti della storia dell’azienda, ma soprattutto per condividere le sfide del futuro con l’energia e l’innovazione che da sempre contraddistinguono Q8 nel mercato.

Il progetto “Q8 Sailing for Change”, realizzato con il supporto tecnico e scientifico di LifeGate, come testimonianza dell’impegno concreto di Q8.

È il progetto “Q8 Sailing for Change” una delle iniziative chiave dell’anniversario di Q8, sensibile ai temi della sicurezza del trasporto commerciale marittimo, disciplinato da severe normative e supportato da un continuo ed elevato progresso tecnologico a garanzia di standard di sicurezza sempre più elevati.

L’incontro con LifeGate, società benefit considerata da oltre vent’anni l’hub di riferimento per lo sviluppo sostenibile, ha offerto a Q8 la possibilità di attivarsi anche su altri fronti, come i possibili eventi accidentali provocati dai piccoli diportisti e pescherecci nelle manovre cosiddette «operazionali» come la pulizia delle acque di sentina, il rifornimento della barca e la manutenzione del motore.

Attraverso un viaggio in diversi porti italiani, quaranta in totale coinvolti entro il 2025, Q8 distribuirà gli innovativi kit sviluppati da T1 Solutions, l’azienda tutta italiana con il marchio distintivo delle spugne FoamFlex, progettate per assorbire gli oli in modo efficiente e per essere riutilizzate fino a 200 volte, senza rilasciare sostanze nocive nell’ambiente.

I kit sono stati progettati per rispondere a esigenze specifiche in diverse situazioni:

Il Kit per Porti è progettato per essere utilizzato dal personale portuale e le società che operano nei porti. È composto da 10 spugne FoamFlex, concepite per assorbire e stoccare gli oli presenti nell’area portuale, prevenendo così potenziali casi di inquinamento marino. Secondo le stime, ogni kit ha la capacità di assorbire, nel suo ciclo di vita, fino a 54.000 chili di idrocarburi, corrispondenti al pieno di benzina di circa 1.931 automobili utilitarie.

Il Kit per Diportisti, invece, è destinato agli equipaggi delle imbarcazioni da diporto. Composto da 3 spugne FoamFlex, questo kit mira a prevenire gli sversamenti di oli nelle acque di sentina delle imbarcazioni, nonché a intervenire rapidamente in caso di sversamenti accidentali durante le operazioni di manutenzione o rifornimento. Secondo le stime, ogni kit ha la capacità di assorbire, nel suo ciclo di vita, fino a 540 chili di idrocarburi, equivalente al pieno di benzina di circa 19 automobili utilitarie.[1]

L’obiettivo principale dell’iniziativa è anche quello di perseguire un cambiamento culturale, da un lato sensibilizzando la società civile su un problema fino ad oggi trascurato, dall’altra promuovendo comportamenti più responsabili e virtuosi, anche grazie alle soluzioni concrete rese disponibili, che possano nel tempo contribuire a ridurre il problema a monte.

Nell’ambito del progetto Q8 Sailing For Change, Q8 si unirà alla comunità marinara, partecipando alla prestigiosa regata Barcolana con una propria barca a vela ed un proprio equipaggio. In questa occasione, metterà a disposizione dei partecipanti mille kit per diportisti.

Durante la Barcolana Q8, in qualità di partner tecnico della manifestazione, sarà presente al Barcolana Sea Summit dove verranno discussi temi cruciali legati alla sostenibilità ed alla tutela dell’ambiente marino, offrendo un proprio contributo attraverso iniziative e progetti dedicati.

La presenza di Q8 alla Barcolana, quindi, è un’occasione per coniugare la celebrazione del passato e del presente dell’Azienda, e con le strategie per guardare al futuro con ottimismo e determinazione, navigando verso nuovi orizzonti di innovazione e sostenibilità.

Il motore del successo di Q8: le Persone

Elemento chiave che accompagna tutta la storia di Q8 sono le sue Persone, perché è grazie a loro prezioso contributo che il marchio Q8 ha raggiunto e mantenuto il suo successo negli anni.

Una popolazione aziendale non solo altamente professionale, ma anche motivata, capace di lavorare in team perseguendo comuni obiettivi, con un approccio dinamico ed innovativo riconosciuto ed apprezzato anche nel settore. Una squadra coesa con un forte senso di appartenenza che sta supportando con grande entusiasmo le celebrazioni del 40° anniversario.

La campagna di comunicazione “Q8: 40 anni in movimento in Italia”

Tra le numerose attività legate alla celebrazione del 40° anniversario di Q8, rientra la campagna di comunicazione crossmediale che fa rivivere la storia del marchio e la sua continua evoluzione. Con una pianificazione su TV, radio, digitale, fuori casa e sui social media, la campagna ripercorre il viaggio dell’azienda nel corso degli anni, evidenziando le milestones che hanno reso il brand all’avanguardia del settore dell’energia in Italia e celebrando il ruolo dei Clienti, da sempre al centro dell’impegno di Q8. Un logo creato per l’occasione è stato utilizzato in tutti i materiali garantendo coerenza e riconoscibilità della campagna di comunicazione.

Un traguardo importante il 40° anniversario di Q8 che costituisce un ulteriore slancio per continuare con determinazione il suo viaggio e affrontare nuove sfide, muovendosi responsabilmente verso un futuro migliore per tutti

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulle iniziative legate al 40° anniversario di Q8, visitare il sito web ufficiale e seguire gli hashtag #40AnniInMovimento #MuoversiResponsabilmente.

[1] Il potenziale di raccolta è riferito alla capacità delle spugne di catturare oli nel loro ciclo di vita, utilizzandole fino a 200 volte. Il dato consuntivo rifletterà le reali quantità di idrocarburi presenti nello specchio acqueo; dato che sarà influenzato dall’inquinamento presente, dalla tempestività di utilizzo del personale che lo ha in dotazione, da fattori metereologici e dalla capacità di concentrarlo in un’area operativa ristretta. L’equivalenza in numero di pieni di benzina considera un serbatoio da 40 litri, ovvero la capacità media di un’auto utilitaria