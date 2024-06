Lo chef sott’olio di semi, il servizio di Luca Abete a Striscia la Notizia

Continua la battaglia dell’inviato di Striscia contro la rete criminale che vende olio contraffatto.

Luca Abete ha infatti scovato uno dei grossisti che vendeva olio di semi spacciandolo per extravergine di oliva di un noto marchio e ha affermato in microcamera di lavorare nei ristoranti come chef.

La sua reazione alla vista dell’inviato non è stata delle migliori…

