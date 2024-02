Sicily by Car e Gigi D’Alessio, insieme per “Non mollare mai”

Ottimismo, passione e tenacia, questi i tre “ingredienti” che hanno determinato la collaborazione tra Sicily by Car e l’artista Gigi D’Alessio per il biennio 2024-2025 per promuovere e divulgare l’orgoglio delle comuni radici meridionali e le qualità del Sud.

La Compagnia italiana, leader nel settore dell’autonoleggio, ha recentemente festeggiato i suoi 60 anni di attività con un concerto dell’artista partenopeo ed in questa occasione è scoccata la scintilla: un percorso comune di impegno e di successi esponenziali segnati dall’unico imperativo di “NON MOLLARE MAI”, un denominativo comune che fa di Gigi D’Alessio il primo testimonial della storia aziendale a pochi giorni dalla sua presenza al Festival di Sanremo, un’occasione unica di visibilità internazionale.

La partnership prevede la sponsorizzazione del tour nazionale ed internazionale 2024 e 2025 dell’artista, che inoltre guiderà un’auto dedicata, una scontistica riservata al noleggio dell’auto per il pubblico, e il coinvolgimento di Gigi D’Alessio in qualità di testimonial nella comunicazione pubblicitaria.

“La collaborazione tra Sicily by Car e Gigi D’Alessio segna un nuovo passo nella comunicazione aziendale e si fonda sulla condivisione di visione e valori comuni dove il nostro impegno, la trasparenza e la professionalità trovano un ambassador d’eccezione” Così afferma Tommaso Dragotto, fondatore e Presidente della Compagnia di autonoleggio e continua: ”Gigi è certamente il miglior interprete dei nostri valori, e di tutta l’energia e la generosità meridionale capace di raggiungere ogni obiettivo in Italia ed all’estero.”

“Questa partnership è molto più di una semplice unione tra un’azienda e un artista” – afferma Gigi D’Alessio – “è l’incontro di due mondi che condividono valori fondamentali, di impegno, credibilità e professionalità, e tanto amore per il Sud. La filosofia ‘Non mollare mai’ è una forza trainante che ci accomuna, una spinta costante nella mia vita, che ho trovato riflessa in Sicily by Car. Sono onorato di essere il primo testimonial nella loro storia e di contribuire a diffondere questo messaggio positivo insieme a loro, in un legame autentico tra persone e ideali, un’armonia di energie che promette emozioni uniche per il pubblico e per entrambe le nostre realtà”, conclude l’artista.