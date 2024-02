Posillipo, riunione in commissione Salute e Verde

Oggi finalmente si è svolta, dopo 6 mesi di attesa e richiesta da parte del gruppo di Forza Italia, la commissione Salute e Verde con all’ordine del giorno la situazione della collina di Posillipo, piantumazione, marciapiedi e sotto servizi.

Il Capogruppo Iris Savastano ha richiesto la presenza di entrambi gli Assessori che hanno un ruolo determinante in questa azione: Assessore Santagada per il verde, e quindi per tutto ciò che concerne la piantumazione, e l’assessore Cosenza invece delegato al rifacimento dei marciapiedi, dei sotto servizi e del manto stradale. I progetti di cui si è parlato in commissione sono 6: Parco Virgiliano, Viale Virgilio, Via Tito Lucrezio Caro, Via Boccaccio, Via Manzoni (da Torre Ranieri fino a Via Boccaccio) e Via Posillipo. Per tutti, come affermato dall’Assessore Cosenza, ci sono le risorse economiche provenienti da: città metropolitana, fondi di coesione e PNRR. Durante la discussione, il capogruppo Savastano ha ricevuto rassicurazioni affinché tali risorse non vengano, nell’attesa dei molteplici pareri, spostate altrove e ha chiesto che venisse presa in considerazione anche l’urgenza di rifare tutto il tratto di Via Manzoni, e non solo quello finale, considerato che ad oggi l’asfalto sui marciapiedi risulta ormai completamente sgretolato e pieno di fossi e buchi. Come ha spiegato l’Assessore Cosenza, i passaggi da attendere sono diversi e riguardano la Sovrintendenza (due pareri), l’Ufficio paesaggistica, l’Ufficio comunale, la gara d’appalto e l’inizio dei lavori, salvo eventuali ricorsi. Purtroppo a due anni dall’inizio di questa Amministrazione, dichiara la Savastano “ancora non è stata data una data certa dell’inizio dei lavori sebbene per il Parco Virgiliano, per via Boccaccio e Via Manzoni vi sia una situazione più avanzata tanto da averci confermato la fine dei lavori per il Parco a fine 2025 e l’inizio degli altri si spera entro un anno”. A fine Commissione, il Capogruppo Savastano dichiara “sinceramente sono delusa dalla mancanza di una data certa di inizio dei lavori, ho ribadito quanto siano ormai stanchi i residenti di quella zona di vivere in quelle condizioni, dove tutte le mattine anche una semplice passeggiata risulta impossibile e soprattutto pericolosa, visto il dislivello di quei marciapiedi e l’incuria totale. Continua ”sono anni che Posillipo è totalmente abbandonata e la situazione attuale è il risultato di una pessima politica di sinistra su quei territori da oltre trent’anni, oltre i residenti di Bagnoli, anche quelli di Posillipo, devono subire questa situazione di totale abbandono. Per questo, ho chiesto all’Assessore Cosenza di aggiornarci sull’esito dei pareri che stanno attendendo al fine di rendere più chiaro quando anche Posillipo potrà rivedere la luce”.