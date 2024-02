Fratelli d’Italia, nel weekend congresso provinciale a Melito

Sabato 3 febbraio e domenica 4 febbraio 2024 si terrà il Congresso provinciale della Federazione di Napoli. Sabato si terrà la discussione con inizio alle ore 10 presso il Teatro Barone di Melito (via Don Raffaele Abete 37), che vedrà la partecipazione, oltre ai dirigenti napoletani, dei parlamentari campani, del Vice Ministro Cirielli e del Ministro Sangiuliano.

Domenica si svolgeranno le votazioni per l’elezione del Presidente Provinciale e dei Dirigenti Provinciali dalle ore 9 alle ore 20 nei seggi predisposti a Melito, Forio, Mariglianella, Terzigno e Torre del Greco.

Il Congresso sarà presieduto dall’Onorevole Emanuele Prisco, Sottosegretario all’interno.

Il Commissario Regionale di Fratelli d’Italia, Senatore Antonio Iannone, ha dichiarato: “Dopo Benevento, Caserta, Salerno ed Avellino concluderemo con il Congresso provinciale di Napoli in questo fine settimana e quello della città il 18 febbraio 2024. Congressi veri dove vige la vera democrazia: il voto di ogni iscritto vale quanto quello di un parlamentare. Ringrazio Giorgia Meloni che ha voluto offrire questa possibilità in tutta Italia e tutti i militanti che animeranno la discussione e il voto. Un ringraziamento particolare al Presidente Prisco e ai Parlamentari Montaruli, Nastri, Perissa, Silvestroni, Palombi, Lisei, Rossi e Sbardella che verranno da fuori regione per dirigere le operazioni nel pieno rispetto delle previsioni regolamentari”.