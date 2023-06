Venerdì 9 giugno 2023, Istitut Français “Grenoble” Napoli OpenartAward 2023 – Premio alla Pubblicità

Saranno le sale del Consolato di Francia a Napoli dell’Istitut Français “Grenoble” (Via Francesco Crispi, 86), a ospitare, venerdì 9 giugno 2023 dalle ore 17.00, la serata finale di OpenartAward 2023 – Premio alla Pubblicità, concorso internazionale riservato alle aziende nazionali ed europee, che si sono contraddistinte nel settore della comunicazione e del marketing.

Ideato e organizzato da Openart (istituto che da venti anni svolge a Napoli corsi di comunicazione e grafica pubblicitaria), OpenartAward 2023 vedrà, per la nona volta, l’attrice Kiara Tomaselli a condurre la serata di premiazione.

OpenartAward è l’unico premio in Italia nel settore ad avere una valenza “istituzionale”. Negli anni, infatti, il premio ha ottenuto i patrocini di Commissione Europea, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Campania, Comune di Napoli, Camera di Commercio, UNA (Aziende della comunicazione unite), ed è stato insignito dalla medaglia del Presidente della Repubblica nel 2014. Da quest’anno anche il Ministero della Cultura patrocinio la manifestazione

Partner dell’edizione 2023 sono Banca di Credito Popolare, Centro Stampa Therapoint, NapoliFilmFestival, ArtistiInVetrina, Cartiere Fedrigoni, Cinemaitaliano.info, Planet Stand Creation, LaBuonaTavola Magazine, Flag Agency.

Un ringraziamento speciale è riservato all’Istitut Français Grenoble di Napoli e al Console Generale, Lise Moutoumalaya, per la disponibilità ad accogliere la cerimonia di premiazione, dove sarà allestita l’esposizione di tutti i lavori dei finalisti.

OpenartAward nasce come premio alla pubblicità, autentico “pretesto” per evidenziare quanto l’enorme potenzialità del settore della comunicazione possa essere traino commerciale per l’economia, ed è rivolto a tutte le aziende italiane che si occupano di comunicazione.

«Creare un premio alla pubblicità – sottolineano gli organizzatori Federico Donatelli e Mariella Fittipaldi – in cui s’invitano le agenzie ad iscrivere i propri artworks accompagnati da schede che ne descrivessero tecniche e percorsi realizzativi, e sottoporre ai nostri studenti questi lavori per valutarne l’efficacia comunicativa, grafica, estetica e realizzativa, è stata l’idea vincente che ha reso in pochi anni OpenartAward il premio più qualificato con il più alto numero di partecipanti tra le manifestazioni nazionali dedicate alla comunicazione pubblicitaria».

Infatti, a questa nona edizione hanno aderito ben 153 agenzie, di cui 23 provenienti dall’estero, che hanno iscritto 1416 lavori in rappresentanza di 715 brand.

La giuria di Openartaward, caratteristica importante e originale del concorso, è costituita per intero da studenti, che frequentano i corsi di grafica e comunicazione pubblicitaria presso l’Istituto Openart di Napoli.

Gli allievi hanno, così, l’incredibile opportunità di osservare, analizzare e toccare con mano il lavoro dei grandi professionisti della grafica (oltre che l’onore e l’onere di valutarlo), e, al contempo, i professionisti hanno modo di testare la propria creatività comunicativa su un campione attento alle evoluzioni delle tendenze della comunicazione pubblicitaria. Si crea in questo modo un ponte concreto tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro.

Per ognuna delle quattordici categorie in concorso (composta da una short list di otto candidati) sono previste tre targhe (oro, argento e bronzo), e, durante la serata, saranno inoltre assegnati una serie di premi “speciali” messi a disposizione dagli sponsor della manifestazione.

La partecipazione a OpenartAward, offre, in ogni caso, un’esposizione mediatica aziendale, e, dunque, un’ulteriore promozione indiretta del prodotto soggetto della pubblicità, con cui si partecipa e, dalla scorsa edizione, i lavori premiati sono pubblicati in uno speciale catalogo.

È prevista, durante la manifestazione, un incontro, curato da UNA (aziende della comunicazione unite), con Michele Cornetto, CEO di Tembo e Consigliere UNA e Rappresentante delle Consulte Territoriali, teso ad offrire maggiore esposizione alle agenzie, migliorare il contatto tra gli studenti e le aziende, e favorire sinergie tra le agenzie di comunicazione, ampliando il mercato dell’intero comparto.

OpenartAward 2023 – Premio alla Pubblicità

Venerdì 9 giugno 2023, ore 17.00 – Istitut Français “Grenoble” di Napoli

Info, orari e inviti al numero 0815448397 email openart@me.com

web www.openartgrafica.com www.openartaward.it