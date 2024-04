Zuegg lancia restyling linea Zero Zuccheri Aggiunti

Zuegg, storica azienda veronese che dal 1890 fa della frutta la propria passione, in concomitanza con il restyling della linea “Zero Zuccheri Aggiunti”, torna in comunicazione per la prima volta con questa linea attraverso uno spot TV prodotto da FRAMEOUT con la regia di Paolo Baccolo e con la direzione della fotografia di Andrea Rainoldi. Il media planning è a cura di Address.

Protagonista dello spot e della campagna di comunicazione integrata è la linea di prodotti a ridotto contenuto calorico, realizzate con solo ingredienti di origine naturale e prive di conservanti e edulcoranti artificiali, buone come Zuegg sa fare.

Lo spot, che sarà on air a partire dal 7 aprile sulla TV lineare e advanced, parla con simpatia e leggerezza a tutti coloro che sono attenti al benessere, in termini di valori nutrizionali e di origine naturale degli ingredienti .

“Stai sereno! Ha solo 9 calorie per porzione. Goditi la vita! Ha zero zuccheri aggiunti. Zuegg Zero Zuccheri Aggiunti, solo ingredienti di origine naturale. Zuegg, Zero è meglio e mette tutti d’accordo!” sono i claim di campagna, un vero e proprio invito a essere parte attiva nella costruzione di uno stile di vita consapevole ed equilibrato. Zero Zuccheri Aggiunti rappresenta un inno alla leggerezza come fonte di energia genuina che mette d’accordo tutte le generazioni, tanto per il controllo dell’assunzione calorica che dello zucchero.

Nello spot Zuegg porta in scena anche il restyling della gamma: un nuovo colore del tappo, diventato azzurro, allineandosi con i codici colore del mondo light e senza zuccheri; uno sfondo dell’etichetta più acceso per aumentare la distintività, il buono della ricetta: solo ingredienti di origine naturale con il 60% di frutta, specificando l’assenza di edulcoranti artificiali; aumentata la grandezza dello Zero per comunicare in modo caratterizzante al consumatore i vantaggi di Zuegg Zero Zuccheri Aggiunti.

Dal 1° aprile al 26 maggio 2024, inoltre, sarà possibile partecipare al concorso a premi “Scopri il gusto di volerti bene”: acquistando due prodotti della linea “Zero Zuccheri Aggiunti” si possono vincere ogni giorno 4 card Decathlon del valore di 50 euro e prendere parte all’estrazione finale di un soggiorno benessere del valore di 2.000 euro.

La campagna Zuegg Zero Zuccheri Aggiunti fa parte di un quadro strategico più ampio di consolidamento della linea, che si presenta con un look rinnovato e si concretizza in azioni di comunicazione che la vedono protagonista anche sui canali social e digital, grazie allo sviluppo di uno storytelling impegnato attivamente nel coinvolgimento sia del target più giovane, sia del target più senior nella costruzione di abitudini sane.

Credits:

Casa di produzione: FRAMEOUT

Regista: Paolo Baccolo

Dop: Andrea Rainoldi

FoodStylist: BlessedBrands

Fashion stylist: Stefania Lorini

Production Advisor: The Producer International

Agenzia PR: INC – Istituto Nazionale per la Comunicazione