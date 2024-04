Il Cicloturismo, la nuova scommessa della Matesannio Marathon

“Tra Borghi e Vigneti”, si chiama così la 1° Cicloturistica nata dalla XI Matesannio Marathon che si terrà il prossimo 26 maggio con partenza da Telese Terme (BN). L’idea è quella di promuovere, attraverso il cicloturismo, una passeggiata in bici alla scoperta dei borghi e delle eccellenze enogastronomiche del Sannio.

Una nuova scommessa che l’ASD Maratona del Matesannio farà grazie ad Alfonso Cassella, coordinatore e ideatore del circuito Mtb-SE. “Si tratta di un progetto di promozione del territorio, – precisa Cassella – che mette insieme la mountain bike, il patrimonio naturalistico e archeologico e la tradizione enogastronomica delle aree interne. Si parte dalla valorizzazione per arrivare alla tutela dei nostri territori, che non godono di una posizione geografica e logistica ottimale. Le cifre del 2023 parlan chiaro: circa 9500 partecipazioni, senza tener conto di tutto quello che ha fatto da cornice ad ogni singolo evento.

South Experience è un valore aggiunto per i nostri territori ed è per questo che chiedo alle amministrazioni di investire in idee e progetti che vedano protagonista il mondo dei pedali”.

Il 26 maggio, dunque, non solo Mediofondo e competizione con l’XI MATESANNIO MARATHON. In collaborazione con l’Associazione Matese Legends Sanniti e con ACSI ciclismo l’ASD Maratona del Matesannio MDM offrirà spazio anche agli appassionati del ciclismo senza tempo e gusto di competizione. La 1° Cicloturistica “Tra Borghi e Vigneti” prevede un percorso ad anello di circa 35 Km con 600 m di dislivello e condivide con la sorella maggiore un’emozionante e vario scenario. Il percorso è rivolto a chi desidera vivere l’esperienza di uno splendido tour in bici tutto da pedalare attraverso i borghi, le aziende vinicole, le dolci colline, i fiumi, i vigneti, i panorami mozzafiato alla scoperta dei profumi e dei sapori del MateSannio. La mission è quella di valorizzare le aree interne poco conosciute, si tratta comunque di itinerari tecnicamente facili, con single track pianeggianti. Ci sarà sempre una guida e sono previste due soste enogastronomiche e culturali presso la Cantina Sociale di Solopaca e la Guardiense di Guardia S. Verrà fornita anche una traccia Gps che consentirà di viaggiare in autonomia.

È possibile iscriversi alla manifestazione all’ indirizzo www.matesannio.it