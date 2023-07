Comunità Montana del Matese sperimenta il modello IFEL. Completate le rendicontazioni del 2022

La Regione Campania ha preso a modello la Comunità Montana del Matese per l’affiancamento dell’IFEL.

L’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL) è una Fondazione istituita nel 2006 dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).

Si tratta di un ente deputato ad assistere i Comuni in materia di finanza ed economia locale. Oltre a divenire la tecno-struttura di riferimento per la raccolta sistematica, l’elaborazione e la diffusione dei dati relativi ai tributi, la Fondazione opera come ente di ricerca e formazione attraverso la produzione di studi, analisi e proposte di innovazione normativa atte a soddisfare le istanze dei Comuni e dei cittadini.

Completate le rendicontazioni del 2022, prossimo step il Decreto e i pagamenti.

Grande soddisfazione da parte del presidente Michele Caporaso che ha dichiarato: “La burocrazia? un mostro da svecchiare con competenza e innovazione”