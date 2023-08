Estate a San’Angelo d’Alife, gli appuntamenti di questa settimana. Caporaso: “Grazie ai cittadini attori e spettatori”

Una settimana ricca di eventi quella che animerà Sant’Angelo d’Alife a partire da stasera. Si comincia oggi, 23 agosto, con lo spettacolo musicale “Il Mondo che vorrei” della Vasco Tribute Band presso la località Macchia. Sempre una serata all’insegna della buona musica quella di domani, 24 agosto, con l’esibizione, in via Belvedere, degli artisti “Joseph e Anna”. Per la serata del 25 è in programma l’esibizione del gruppo “Made in Italy” e per il giorno 26 sarà proiettato in piazza Municipio il film “Tramite Amicizia” di Alessandro Siani. A concludere domenica 27 ci saranno una serie di spettacoli itineranti che cominceranno alle 18:30, quando cioè il Forum dei Giovani si dedicherà ai Giochi Rionali e la Proloco Santangiolese invece, a partire dalle 20:30, organizzerà delle visite guidate alla suggestiva Cappella di Sant’Antuono. Per le strade del centro si potranno trovare degli stand di prodotti tipici a cura della Proloco Archangelus e a partire dalle 21:00 ci saranno vari momenti musicali in contemporanea organizzati dai Bar “Il Monello”, “Black Cat”, “Scacciapensieri” e la pizzeria “La Svolta”.

“Un calendario di eventi estivi programmato in sinergia con varie realtà santangiolesi grazie anche al coordinamento della consigliera delegata Micaela Bucci. Questo era l’obiettivo dell’Amministrazione Comunale, rendere un paese vivo, coinvolgendo direttamente chi ha a cuore Sant’Angelo. Lo spirito di collaborazione ha fatto in modo che ci fosse armonia tra i nostri concittadini, attori e spettatori di una gran bella estate” Ha dichiarato il sindaco Michele Caporaso.