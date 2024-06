Il Giorno del Gioco, venerdì 7 a Quarto

L’Assessorato agli eventi del Comune di Quarto, guidato dall’Assessora Annarita Ottaviano, in collaborazione con la Commissione Eventi presieduta dal Consigliere Comunale Crescenzo Carputo, è lieto di annunciare “Il Giorno del Gioco”, un evento speciale dedicato a tutti i bambini del territorio. La manifestazione si terrà venerdì 7 giugno a Piazzale Europa, a partire dalle ore 17.00.

L’evento vede il coinvolgimento attivo di numerose associazioni locali, tra cui La Forza delle Idee, Noi ci Siamo, Autismo Nel Cuore, Disabili in Azione, Arte Nei Campi Flegrei, Aisha Foundation, CoraCor, Fidippide Academy, La Tua Voce,Oasi Felina, Donna Domani e Iniziativa Popolare. Un contributo significativo verrà offerto anche dalla Protezione Civile, presente con un gazebo informativo dedicato alla campagna “IO Non Rischio”.

La serata sarà animata da Casper, i supereroi in corsia, capitanati da Daniele Maffettone. Lo spettacolo di bolle di sapone di Maffettone e le numerose attività ludiche organizzate dai suoi collaboratori, come la caccia al tesoro, la corsa dei sacchi e il tiro alla fune, garantiranno momenti di grande divertimento per tutti i bambini presenti.

Inoltre, saranno allestiti campi per varie attività sportive come badminton per questo sport sara’ presente il Delegato Provinciale di Napoli Paolo Viola, pallavolo e minibasket, oltre a laboratori dedicati ai giochi antichi. L’obiettivo principale dell’evento è di far riscoprire ai bambini la bellezza del gioco all’aria aperta, stimolando la loro creatività e socializzazione in un contesto di condivisione e allegria.

Non mancate a questo straordinario appuntamento dedicato al gioco e al divertimento dei nostri bambini!