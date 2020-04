Prata Sannita, servizio di messaggistica via Telegram.

Nasce il nuovo servizio di messaggistica ed informazioni direttamente sul telefonino dei cittadini. In allegato tutte le istruzioni per potersi iscrivere al servizio di messaggistica informativa comunale.

Basta scaricare la app “Telegram” e cercare @COMUNEPRATASANNITA per poter ricevere tutte le info e le news relative alla Amministrazione Comunale. In alternativa accedere direttamente cliccando sul link sotto allegato.

“Il servizio – dice in una nota il SIndaco Damiano De Rosa – consente solo di ricevere informazioni e non di inviare messaggi. Sulla APP circoleranno esclusivamente messaggi di carattere istituzionale, aggiornamenti in tempo reale, news e notizie rilevanti. Ringrazio il Vice Sindaco Gianni La Banca per la bella ed innovativa idea e l’Assessore Domenico Lanni per il necessario supporto prestato alla attivazione del Servizio.Provate ed entrate subito in contatto con l’Amministrazione Comunale”. (ANSA)