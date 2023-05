Riqualificazione SP 334, partita gara d’appalto. Diana: “Ridiamo dignità al nostro territorio”.

Nuovi progetti per la città di Castel Volturno. È partita ieri la gara d’appalto per la ristrutturazione della Strada Provinciale 334 e per la riqualificazione dei due cavalcavia annessi. A volere fortemente questo intervento urbano è stata la coalizione formata dal Comitato “Città Domitia” e dall’Associazione “C’entro”.

Sulla questione ha preso parola il presidente di “Città Domitia”, Cesare Diana: “Un altro tassello sta per essere messo per migliorare l’ immagine della nostra Città. La Sp 334 rappresenta la porta Sud alla Provincia di Caserta, ed è un’alternativa fondamentale per raggiungere i nostri splendidi lidi. Con questo intervento di riqualificazione si porrà la parola fine ad una annosa problematica che danneggia non solo l’ immagine della nostra città, ma che compromette anche un’adeguata circolazione agli automobilisti. Ringraziami il Presidente della Provincia di Caserta e il Consigliere delegato, Sindaco Marcello De Rosa. La nostra missione continua imperterrita sempre e solo per Castel Volturno. Il benessere dei cittadini e della città al primo posto”.