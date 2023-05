San Potito Sannitico sarà una Comunità Energetica, si avvia la realizzazione di un mega impianto fotovoltaico. Comincia la riqualificazione della Ex Gezoov.

Il Comune di San Potito Sannitico si avvia a realizzare un mega impianto fotovoltaico da circa 1 MEGAWATT per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e dare via alla COMUNITA’ ENERGETICA.

Un elemento chiave per la transizione energetica è il fotovoltaico. Così sarà realizzato un mega impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, abbinato ad un sistema di accumulo, presto a San Potito Sannitico, alla Località GEZOOV consentendo la formalizzazione della comunità energetica, visto anche l’alto numero di adesione dei cittadini, imprese e commercianti.

Una Comunità energetica consente di integrare tutti i consumatori, a prescindere dal loro reddito, contribuendo a ridurre i costi per l’approvvigionamento elettrico e sostenendo di conseguenza anche i soggetti più fragili. Inoltre, destinando parte dei benefici economici della CER alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico e supporto alla società, si avvia un percorso virtuoso capace di generare benessere e ulteriori risparmi.

Aderire ad una comunità energetica consente, di ottenere una serie di benefici economici:

riduzione della bolletta, propria o condominiale, grazie all’autoconsumo di parte dell’energia prodotta dall’impianto se direttamente connesso con la propria utenza. Riducendo, infatti, l’energia prelevata dalla rete pubblica si riduce il costo della bolletta elettrica; accesso alle tariffe incentivanti descritte nel paragrafo precedente per l’energia elettrica condivisa; valorizzazione dell’energia elettrica non direttamente autoconsumata e immessa in rete, mediante contratto di ritiro dedicato o vendita sul mercato libero; vantaggi fiscali derivanti dalla possibilità di usufruire delle detrazioni sulle imposte del 50% dei costi sostenuti per la realizzazione dell’impianto di produzione di energia rinnovabile e/o del 110% (grazie al Superbonus), nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa.

Infine, l’affidamento delle attività necessarie per la realizzazione e gestione della Comunità energetica (progettazione e realizzazione degli impianti, gestione della Comunità, ecc.) potrà essere concesso a imprese e professionisti del territorio, incentivando così l’economia locale.

“Insomma, ancora una volta l’amministrazione comunale di San Potito Sannitico al lavoro per sostenere ed aiutare i cittadini – queste le parole del primo Cittadino Francesco Imperadore-. Inoltre, attraverso questo intervento, si avvia dopo anni di discussione e dibattiti, una prima fase di riqualificazione dell’Area Ex Gezoov, attraverso l’adeguamento di una parte delle strutture, la sistemazione delle aree esterne e la realizzazione di un punto di ricarica per i veicoli elettrici rendendo finalmente green una zona dell’area”.