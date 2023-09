C’era una volta il night, concerto di beneficenza venerdì 22 a Sorrento

L’associazione Culturale Palma Cappuro e il Centro Studi sul Teatro Napoletano, Meridionale ed Europeo con il sostegno del Comune di Sorrento annunciano il concerto di beneficenza “C’era una volta il Night”, un amarcord in parole e musica sulla storia del night club, che avrà luogo venerdì 22 settembre ore 20:00 presso villa Fiorentino (corso Italia, 53, Sorrento). Il concerto di beneficenza, nato da un’idea di Gino Finelli, con la partecipazione dell’Ensemble Italiano è in favore dell’assistenza medica ai bambini del Benin in Africa subsahariana. L’originalità del Concerto consiste nell’ideazione dello spettacolo e nella composizione della band con medici oncologi delle Associazioni «Jonu Africa» e « Dare futuro» e con musicisti professionisti. Si ripercorrono con le canzoni emblematiche nate nell’atmosfera intimista del Night Club, le fasi cruciali della storia italiana di quel periodo. Lo spettacolo ha avuto grandissimo successo di pubblico e di critica nelle varie città italiane toccate dal tour. Il concerto di Sorrento del prossimo venerdì 22 settembre è reso possibile grazie all’Associazione Culturale Palma Cappuro e al Centro Studi sul Teatro Napoletano, Meridionale ed Europeo che hanno trovato una sponda operativa determinante nel sindaco di Sorrento Massimo Coppola e nella Consigliera comunale Rossella Di Leva. L’ingresso al Concerto è gratuito e ci si affida alla sensibilità del pubblico per un gradito contributo volontario. I fondi raccolti saranno direttamente utilizzati dai medici per il Benin. In caso di pioggia lo spettacolo si terrà nella sala Consiliare del Comune di Sorrento. Info e prenotazioni: 081 5448891 – 338 3212547.

