Duo pianoforte-violino Giuseppe Andaloro-Anna Tifu giovedì 22 a Villa Pignatelli per il Maggio della Musica

Giovedì 22 giugno, alle ore 20.15, in Villa Pignatelli, ultimo appuntamento della prima tranche della Stagione del “Maggio della Musica”, realizzata in collaborazione con la Direzione regionale Musei Campania. Protagonisti due nomi di spicco del panorama musicale internazionale, che per la prima volta saranno insieme in duo a Napoli: la violinista Anna Tifu e il pianista Giuseppe Andaloro. La Tifu è considerata una delle migliori interpreti della sua generazione. Dopo essersi diplomata a quindici anni, studia con Salvatore Accardo all’Accademia “Stauffer” di Cremona e all’Accademia Chigiana di Siena, dove ottiene il Diploma d’Onore. Da quel momento la sua carriera decolla e le sue presenze al fianco di grandi orchestre e direttori celebri di tutto il mondo non si contano. L’Alitalia – a proposito di decolli – la sceglie nel 2011 come testimonial assieme a Riccardo Muti, Giuseppe Tornatore ed Eleonora Abbagnato.

Anche il pianista palermitano Giuseppe Andaloro ha intrapreso giovanissimo un’intensa attività concertistica. Già vincitore del “Busoni” e del “London Piano Competition”, Andaloro ha suonato ai Festival di Salisburgo e di Spoleto, alla Scala e alla Konzerthaus di Berlino, diretto da Ashkenazy e Noseda tra i tanti.

Il programma del concerto in Villa Pignatelli, ultimo appuntamento della parte primaverile del “Maggio della Musica”, comprende la Sonata in La Maggiore di César Franck, quindi la in Sol Maggiore e la Tzigane di Ravel, tutti brani sospesi tra la dimensione virtuosistica e l’eleganza delle atmosfere.

Anna Tifu

Vincitrice nel 2007 del prestigioso Concorso “Enescu” di Bucarest, è considerata una delle migliori interpreti della sua generazione. Nata a Cagliari, intraprende gli studi musicali all’età di sei anni sotto la guida del padre. A undici anni debutta come solista con l’Orchestra National des Pays de la Loire; a dodici esegue, al Teatro alla Scala, il Concerto n. 1 di Bruch. Due anni dopo vince il Primo Premio al Concorso Internazionale “Viotti Valsesia” e al “M. Abbado” di Stresa.

Dopo il diploma conseguito, a quindici anni, al Conservatorio di Cagliari, studia con Salvatore Accardo all’Accademia “Stauffer” di Cremona e all’Accademia Chigiana di Siena, dove ottiene il Diploma d’Onore. A diciassette anni, viene ammessa al Curtis Institute of Music di Philadelphia. A Parigi, ottiene il Diplome Superieur de Concertiste all’Ecole Normale.

Tifu ha suonato con l’Orchestra Nazionale di Santa Cecilia, l’Orchestra Nazionale della RAI di Torino, l’Orchestra della Fondazione Arena di Verona, Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, Filarmonica Arturo Toscanini, Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, Simòn Bòlivar Orchestra of Venezuela, Stuttgarter Philharmoniker, George Enescu Philharmonic Orchestra, Israel Philharmonic Soloists, Prague Chamber Orchestra, Orchestra Filarmonica del Qatar, solo per citarne alcune. Ha lavorato con direttori illustri come Temirkanov, Dudamel, Matheuz, Afkham, Valcuha, Axelrod, Poppen, Frantz, Mandeal, Ötvös.

Di recente, si segnalano le esibizioni al Festival “Enescu” di Bucarest con l’Orchestra della RAI di Torino e Juraj Valcuha (seguita da una tournée in Russia), un concerto con Dudamel e la Simòn Bòlivar Orchestra, le inaugurazioni di stagione al “Carlo Felice” (dove ha suonato il celebre “Cannone” di Paganini) e a Parigi, con la Philarmonique de Radio France diretta da Mikko Franck. Tifu ha collaborato anche con Maxim Vengerov, Yuri Bashmet, Ezio Bosso, Enrico Dindo, Julien Quentin, Pekka Kuusisto, Mario Brunello, Michael Nyman, Carla Fracci, John Malkovich e Andrea Bocelli. Ha suonato ancora all’Auditorium Parco della Musica di Roma, Sala Verdi di Milano, Great Hall of Saint Petersburg, Tchaikovsky Concert Hall di Mosca, Konzerthaus di Berlino, Beethoven-Saal di Stoccarda, Rudolphinum Dvorak Hall di Praga, Madison Square Garden di New York, Simòn Bòlivar Hall di Caracas. Ha debuttato di recente su etichetta Warner Classic, in duo con Giuseppe Andaloro.

Anna è stata testimonial per Alitalia assieme a Riccardo Muti, Giuseppe Tornatore ed Eleonora Abbagnato. Suona uno Stradivari “Marèchal Berthier” ex Napoleon del 1716, concesso in prestito dalla Fondazione Pro Canale di Milano.

Giuseppe Andaloro

Nato a Palermo nel 1982, ha iniziato giovanissimo un’intensa attività concertistica, spaziando dal Rinascimento alla musica moderna e contemporanea. La sua trascrizione della “Sagra della Primavera” di Stravinsky (per due pianoforti e due violoncelli) ha riscosso notevoli consensi.

È stato ospite di importanti festival (Salzburger Festspiele, Ruhr Klavier, Spoleto Due Mondi, Bucarest Enescu, Ravello, “Chopin” Duszniki-Zdròj, Brescia e Bergamo, “Mehli-Mehta” Mumbai) e di celebri sale da concerto, fra cui La Scala di Milano, Salle Gaveau di Parigi, Konzerthaus di Berlino, Gasteig di Monaco, Royal Festival Hall e Queen Elizabeth Hall idi Londra, Santa Cecilia nel “Parco della Musica” di Roma, Rudolfinum Dvořák Hall a Praga, Anfiteatro Simón Bolívar a Città del Messico.

Suona regolarmente con orchestre quali London Philharmonic, Tokyo NHK Symphony, Singapore Symphony, Hong Kong Philharmonic, Philharmonische Camerata Berlin, London Mozart Players, Czech Philharmonic Orchestra, sotto la direzione di Ashkenazy, Kantorow, Noseda, Parrott. Spiccano le collaborazioni con Sarah Chang, Giovanni Sollima, Sergej Krylov, Anna Tifu, Svetlin Roussev, John Malkovich.

Vincitore del Primo Premio in molti concorsi – “Busoni” di Bolzano, London Piano Competition, Porto, Sendai, Hong Kong – nel 2005 è stato insignito del premio per meriti artistici conferito dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Ha al suo attivo registrazioni per diverse etichette discografiche (Sony, Warner, Naxos, Fontec) ed è stato ospite di molte radio e televisioni italiane e straniere, come NHK-BS2 Tokyo, BBC London, Radio France Musique, Amadeus 103.7 Buenos Aires, Rai Radio3 e molte altre ancora.

Andaloro tiene regolarmente masterclass in Italia e all’estero (Tokyo Showa University, Fresno California State University, International Keyboard Academy of Thailand, Hong Kong Chopin Society) ed è stato membro di giuria in diversi concorsi pianistici.

