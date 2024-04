Fra, in preorder il nuovo album di Gigi D’Alessio

È disponibile da oggi in preorder, al link https://Columbia.lnk.to/Fra, Fra, il nuovo album di Gigi D’Alessio (GGD Edizioni Srl/Sony Music) in uscita il prossimo 24 maggio in formato CD e vinile bianco.

Con una tracklist di 10 canzoni che spaziano tra nuovi brani e indimenticabili hit rivisitate per l’occasione, e tanti inediti featuring, Fra è il primo capitolo di un nuovo progetto discografico.

Anticipate dal singolo “NU DISPIETTO”, che ha scatenato sui social il toto-nomi sull’identità misteriosa della voce di donna che si intreccia nel brano con quella di Gigi, ecco svelate le tracce dell’album:

Non mollare mai 2024 feat. Guè, Clementino e Geolier Senza tucca’ feat. Geolier Io vorrei 2024 feat. Elodie e Ernia Fra Primo appuntamento 2024 feat. LDA Nu dispietto Chi Un cuore malato 2024 feat. Alessandra Amoroso Si te sapesse dicere Cu tte

Gigi si prepara a partire per una lunga serie di appuntamenti live, a cominciare dagli 8 concerti tutti sold out di “GIGI-UNO COME TE-L’EMOZIONE CONTINUA” in Piazza del Plebiscito a Napoli, per proseguire con un fitto calendario estivo che lo porterà in tutta Italia da nord a sud e infine, dall’autunno nei palasport, di seguito tutte le date in programma nel 2024:

“GIGI-UNO COME TE-L’EMOZIONE CONTINUA” – NAPOLI – Piazza del Plebiscito:

7 giugno sold out

8 giugno sold out

9 giugno sold out

11 giugno sold out

12 giugno sold out

14 giugno sold out

15 giugno sold out

16 giugno sold out