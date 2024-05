Il successo di Rumore Bim Festival continua con la tappa di Aversa

Formula che vince non si cambia! Tante le soddisfazioni, i premi e qualche novità, ma si conferma il successo di Rumore Bim Festival che ha firmato la sua terza edizione. Confermati sono soprattutto gli obiettivi del contest, organizzato da Nazzareno Nazziconi di Anteros Produzioni, con il patrocinio del comune di Bellaria Igea Marina, città d’origine di Raffaella Carrà, a cui il contest è dedicato, a continuare il lavoro di supporto e valorizzazione dei numerosi talenti del panorama artistico italiano. Artisti dai 4 anni in su per la categoria canto, e dai 6 ai 90 anni per le categorie: ballo, danza, musical, e recitazione, potranno visitare il sito www.rumorebimfestival.it per iscriversi, e partecipare gratuitamente ai casting.

La possibilità per i vincitori di una vetrina è concreta così come una ricca offerta di premi grazie anche alla rete dei partner. Basti pensare Andrea Ambrosino, 14 anni che nell’edizione Rumore Bim Festival 2023, ha ricevuto una menzione speciale sul palco di Bellaria, proclamato ‘Creatore di Emozioni’. Grazie alle sue doti canore, ha partecipato recentemente a “The Voice Generations”, programma televisivo in prima serata su rai 1 condotto da Antonella Clerici.

Il talentuoso artista, di San Giorgio A Cremano (Napoli), scelto in squadra con il coach Gigi D’Alessio, ha duettato con la mamma Raffaella Ambrosino, apprezzata e famosa cantante lirica, che ha lavorato nei più prestigiosi teatri d’Italia. Un ‘ensemble’ di voci potenti e soavi al tempo stesso, che hanno rapito il pubblico tutto e soprattutto conquistato i coach del programma, in particolare Arisa, visibilmente emozionata durante la loro performance in finale. “E’ per noi una grande gioia poter dire che Andrea è stata una scoperta di Rumore Bim Festival- afferma l’architetto Emma Malinconico Service Kreativ, Referente delle regioni Campania, Puglia e Basilicata – Lui, come molti altri sono stati meritevoli di riconoscimenti e premi. Infatti, ricordiamo anche i vincitori che si sono aggiudicati il premio speciale MSC crociere, della scorsa edizione 2023. Una fantastica crociera di sette giorni attraversando le isole greche sulla splendida nave Sinfonia hanno visto la partecipazione a bordo di Diana Pagano (miglior coach), Roberto Reibaldi (Arti Varie), Fannì Taddeo (Canto, Nuove Proposte)”. Va ricordato che, sempre grazie ai casting gratuiti, per la categoria baby, sono stati selezionati due bambini per lo Zecchino d’Oro: Michael Perris e Salvatore Flamini. Quest’ultimo è stato il vincitore della sessantaseiesima edizione. E ‘con questo entusiasmo che si è pronti per la prossima tappa che vedrà la città di Aversa protagonista sabato 18 maggio.

Audizioni e casting previsti a partire dalle ore 9:30 presso la scuola Gaetano Parente in via Salvatore di Giacomo. “E’ una occasione imperdibile– continua la Malinconico– il Maestro Carlo Morelli, Direttore Artistico delle tre regioni menzionate poco fa, ed io, siamo orgogliosi del successo ottenuto nelle prime due edizioni. Questo è un progetto pensato per i tantissimi artisti che hanno la voglia e il coraggio di affacciarsi al mondo dell’arte, della musica e dello spettacolo. Sappiamo che la creatività e l’estro verranno individuati e valutati da giurie di qualità. A tutti loro va il nostro caloroso in bocca al lupo, a chi ha vinto, a chi vorrà mettersi alla prova e a tutti indistintamente diciamo sempre di non mollare e correre dietro alle proprie inclinazioni.”. Il 18 maggio è alle porte, affrettati ed iscriviti perché proprio tu potresti essere la persona prescelta e provare l’ebrezza di calcare il palcoscenico.

Per potersi iscrivere e partecipare gratuitamente ai casting, basta visitare il sito:

www.rumorebimfestival.it

Sabrina Ciani