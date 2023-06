Festa della Musica, mercoledì 21 Vivi la Vita

Anche quest’anno il Comune di Napoli ha scelto di aderire alla manifestazione “Festa della Musica”, promossa dal Ministero della Cultura, dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea e da AIPFM – Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica. Giunta alla 29° edizione e dedicata al tema “Vivi la vita”,giorno del solstizio d’estate, con lo scopo di valorizzare le realtà artistiche dei paesi aderenti, tramite le esibizioni di artisti emergenti.

A Napoli, il programma previsto per il 21 giugno, data in cui in 10 vie e piazze della città andranno in scena i talenti locali, sarà arricchito da ulteriori eventi e attività per tre giorni di “festa” dedicati alla musica, tra cui il Digital Music Forum 2023 promosso da FIMI e Comune di Napoli–Napoli città della Musica, la Fanfara dell’Arma dei Carabinieri e il Festival degli artisti di strada in piazza Mercato e Borgo Sant’Eligio. Gli eventi in programma saranno raccontati in diretta radiofonica e in esterna da AudioLive FM, che si propone in tal modo di portare la radio tra la gente e dare un ulteriore risalto mediatico alla manifestazione attraverso il mezzo storicamente dedicato alla musica.