Flauto, i vincitori del Premio Severino Gazzelloni al Conservatorio di San Pietro a Majella

Una settimana di musica, competizione internazionale e flautisti di caratura mondiale. Il Concorso Flautistico Internazionale “Severino Gazzelloni” è giunto al termine della sua XI edizione e getta le basi per il prossimo anno sempre al Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli, dove è stato ospitato con successo. Oltre 150 iscritti, 32 nazioni, 4 continenti: sono i numeri dell’evento. Premiati diversi flautisti provenienti da ogni parte del mondo, tra cui l’italiana Ylenia Cimino alla quale è andato il Premio Suono Italiano offerto dal CIDIM.

Il Concorso – aperto a flautisti e ottavinisti di tutte le nazionalità e composto da una giuria di flautisti di fama internazionale – è organizzato dall’Associazione AFI Falaut ets in collaborazione con il Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli, e gode del patrocinio morale del FUS e della REGIONE CAMPANIA. L’AFI Falaut ets è associata a CIDIM-Comitato Nazionale Italiano Musica, AIAM e MED.

L’evento, intitolato al celebre musicista Severino Gazzelloni, si propone lo scopo di sostenere il talento dei giovani offrendo loro nuove opportunità professionali nel mondo della musica. La giuria composta da illustri flautisti internazionali vede la partecipazione di Jean-Claude Gérard (figura leggendaria della didattica e del concertismo mondiale), Andrea Manco (primo flauto dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano), Salvatore Lombardi (solista internazionale e presidente dell’Associazione AFI), Gaetano Panariello (compositore di fama internazionale e vice direttore del conservatorio di Napoli), Nicola Mazzanti (solista internazionale, già Ottavino solista del Maggio Musicale Fiorentino).

I premiati.

Category A (per i nati dal 2006 in poi) : 1° Premio Chiriță-Barbu Ilinca-Teofana (Romania); 2° Premio a Cortijo Busta Alejandra (Spagna); 3° Premio (ex aequo) a Nigrelli Alessandro (Italia), Guarnieri Francesco (Italia); Special Prize Cambursano ad Alessandro Nigrelli, Francesco Guarnieri; Headjoint Briccialdi a Ilinca-Teofana Chiriță-Barbu (Romania)

Category B (per i nati dal 2001 al 2005) : 1° Premio (ex aequo) a Shen Melody (USA), Réti Eszter Bogi (Ungheria); 2° Premio ad Alessandro Bennardo (Italia); 3° Premio (ex aequo) a Guler Simona (Svezia/Cina); Special Prize Koehler a Rèti Eszter Bogi

Category C (per i nati dal 1991 al 2000) : 1° Premio Non assegnato; 2° Premio (ex aequo) a Maia Huet (Francia) , Ylenia Cimino (Italia); 3° Premio (ex aequo) Niccolò Susanna (Italia), Chlap Jan (Polonia) e Lim Yeyoung (Corea del Sud); Premio Suono Italiano a Ylenia Cimino; Premio Concerto Termoli Musica a Chlap Jan

Category Piccolo (per i nati fino al 1991) : 1° Premio ad Angela Borlacchi (Italia); 2° Premio (ex aequo) a Modéjar Amat Ana (Spagna), Arianna Groppi (Italia); 3° Premio (ex aequo) a Mistyukova Varvara (Russia).

«Un concorso di altissimo livello. Siamo contenti di averlo ospitato in conservatorio qui a Napoli – ha detto il vice direttore del San Pietro a Majella e compositore di fama mondiale, Gaetano Panariello – Sarà importante per il futuro mettere a punto anche l’organizzazione della prova finale con l’orchestra, perché questi ragazzi hanno grandi qualità e credo siano la più grande soddisfazione quella di eseguire la prova con un gruppo strumentale molto ampio».

«Sono molto soddisfatto di questa edizione– dichiara il M° Salvatore Lombardi – Abbiamo avuto un livello di partecipanti e di vincitori di grande qualità, in particolare tra per i giovanissimi e questa cosa ci fa ben sperare per il futuro del movimento flautistico internazionale e italiano. Siamo particolarmente entusiasti per aver portato la competizione qui al conservatorio di Napoli, che rappresenta la storia del nostro paese e della nostra cultura. Rinnovo il mio sentito ringraziamento al presidente del conservatorio Luigi Carbone, al direttore Carmine Santaniello e al vicedirettore nonché membro della commissione Gaetano Panariello».

AFI e Falaut. Nata nel 1998 e rifondata nel 2007, l’Associazione AFI Falaut ets, con la direzione del M° Salvatore Lombardi, ha organizzato negli anni numerosi eventi, quali: FlautoMania, Falaut Festival, Falaut Day, Falaut Campus, Concorso Flautistico Internazionale “Severino Gazzelloni”, Vallo di Diano Flute Festival. L’Associazione cura anche il progetto editoriale della “Rivista Falaut”, periodico settoriale (magazine flautistico con CD). Lanciato inizialmente come progetto editoriale, dopo poco Falaut, grazie all’entusiasmo dei suoi collaboratori e lettori, si trasforma in un movimento culturale volto alla realizzazione di una serie di eventi legati alla tradizione musicale italiana per la valorizzazione del flauto e dei flautisti italiani. Negli anni, l’AFI ha stretto importanti collaborazioni con enti pubblici e privati.

