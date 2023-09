Gigi D’Alessio, aggiunte 2 nuove date a Piazza Plebiscito, 14 e 15 giugno

30.000 biglietti venduti in meno di 24 ore: Gigi D’Alessio mette a segno un nuovo record e così, alle 3 date appena annunciate di “GIGI – UNO COME TE – L’EMOZIONE CONTINUA” il 7, 8 e 9 giugno 2024 a Napoli, si aggiungono già altri due concerti, il 14 e 15 giugno.

Un incredibile successo, già in prevendita, dopo quello del 2022 per i 30 anni di carriera e i 5 sold out collezionati nel 2023, con il boom di ascolti per il programma trasmesso su Rai1.

5 nuove serate di festa, nel grande abbraccio di Napoli, all’insegna della musica per continuare ad emozionare ed emozionarsi cantando insieme le canzoni più amate di Gigi, entrate nel cuore di 3 generazioni di italiani.

I biglietti per le nuove date di “GIGI – UNO COME TE- L’EMOZIONE CONTINUA”, prodotto da GGD e Friends & Partners, sono disponibili dalle ore 12 di oggi su Ticketone.it ed Etes e nei punti vendita abituali.

Intanto prosegue il successo di “Dove c’è il Sole Tour” con raddoppi, date triplicate e addirittura 5 serate a Palermo, in attesa di tanti altri appuntamenti speciali: “Gigi D’Alessio in Arena” il 25 settembre in occasione dei 18 anni dal primo concerto dell’artista nell’anfiteatro simbolo di Verona, i concerti nei Palasport in programma il 29 settembre al Palasele di Eboli (SA), il 30 settembre e il 1° ottobre al Palaflorio di Bari e il 4 ottobre al Mediolanum Forum di Milano, prima di partire alla volta di Stati Uniti e Canada.

Roma, 20 settembre 2023

