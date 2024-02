I Passi di Zoe, venerdì 23 alla Casa del Mandolino e delle Arti del Mediterraneo

LA CASA DEL MANDOLINO E DELLE ARTI DEL MEDITERRANEO piazzetta Museo Filangieri, 247 Napoli Presenta Venerdì 23 febbraio 2024 alle ore 20,00 I PASSI DI ZOE

CONCERTO E PRESENTAZIONE DISCO Di e con MARIELLA PANDOLFI (pianoforte) CLAUDIO CARDITO (flauto e Sax) MASSIMO MERCOGLIANO ( basso) DARIO GUIDOBALDI (batteria)

INCONTRI…IN JAZZ Rassegna di Concerti Jazz a cura di Mariella Pandolfi

La Casa del Mandolino e delle Arti del Mediterraneo, è uno spazio Multidisciplinare, che accoglie diverse espressioni artistiche e generi musicali. Un’ attenzione particolare è rivolta alla musica Jazz in tutte le sue declinazioni.

Venerdì , sul palco, uno strepitoso quartetto si esibirà in un concerto per presentare l’ ultimo lavoro discografico della pianista Mariella Pandolfi “I passi di Zoe” “Il mio cane. Ogni giorno i suoi passi guidano i miei tra i sentieri della vita”.

“I passi dell’amico fedele, tra musica bella, improvvisazioni, ritmi svariati, atmosfere diverse, fraseggi ammalianti, sound avvolgenti, diventano l’emblema di musica bella, evocativa e ispirata.” (Daniela Vellani)

Un progetto musicale che cattura al primo ascolto, vivace, intenso e raffinato, che nasce dall’Amore assoluto e incondizionato di Mariella per Zoe. Le movenze di Zoe, il ritmo dei suoi passi, un’ispirazione per brani inediti e per un concerto generoso e coinvolgente.

Vi invitiamo per una performance musicale bella, emozionante, autentica, in un luogo unico, particolare, ricco di storia, con tanti amici e “I Passi di Zoe”

Contributo per il concerto € 12

Si consiglia di prenotare

