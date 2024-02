Trasporto. ANM il gruppo PD incontra De Luca: la gestione deve restare in house

Il trasporto pubblico locale su gomma e su ferro per la città di Napoli deve restare in capo all’ANM. E’ quanto emerge dall’incontro tenutosi, questa mattina, a Palazzo Santa Lucia, sede della giunta regionale della Campania, tra il Governatore Vincenzo De Luca, il presidente della commissione regionale trasporti Luca Cascone, i consiglieri regionali del PD di Napoli, il Gruppo del PD in consiglio comunale, e il segretario metropolitano Giuseppe Annunziata. Gli esponenti del Partito Democratico hanno ribadito “la necessità di lasciare in capo alla ANM la gestione del trasporto pubblico locale sia su gomma che su ferro per la città di Napoli. Il presidente De Luca si è detto subito disponibile a sostenere la nostra battaglia, manifestando una grande apertura, così come già fatto anche dal sindaco Manfredi. Una intesa Regione/Comune che ci fa ben sperare per arrivare in tempi celeri alla risoluzione del problema” – spiegano in una nota gli esponenti Dem.

