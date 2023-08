Ittateveamare Jazz Festival, Igor Caiazza feat. Nico Gori giovedì 24

Il Lido Varca d’Oro (Riviera Flegrea Domitia, Via Orsa Maggiore – Marina di Varcaturo) accoglie “#Ittateveamare Jazz Festival”, il primo jazz festival a piedi nella sabbia, “figlio” di un’idea del titolare, grande appassionato di musica, Salvatore Trinchillo, realizzato in collaborazione con il Napoli Jazz Club, Michele Chianese, l’Accademia Cimarosa e il Michelemmà Rewind.

Ricco e variegato il cartellone della kermesse che mescola nomi leggendari come Steve Gadd uno dei più grandi batteristi del mondo, il pianista statunitense, David Kisosky, Gerald Cannon, a icone del jazz nostrano ed europeo come Roberto Gatto, Elisabetta Serio, Walter Ricci, Igor Caiazza, Nico Gori, Fabrizio Bosso…

Giovedì 24 agosto

Igor Caiazza PEOPLE trio Claudio Filippini Piano – Aldo Vigorito contrabbasso Igor Caiazza batteria Special guest Nico Gori clarinetto & sax

(Ingresso 20 euro – Il ticket è comprensivo di calice di prosecco)

Giovedì 24 agosto, protagonista del “#Ittateveamare Jazz Festival”, al Lido Varca d’oro (Via Orsa Maggiore, Marina di Varcaturo) il maestro Igor Caiazza che presenterà dal vivo le composizioni del suo secondo lavoro discografico in ambito jazz dal titolo “People”, con featuring Nico Gori, e con Claudio Filippini, Marco De Tilla e gli ospiti Emilia Zamuner, Marco Zurzolo e Alessandro Tedesco; disco che segue il precedente album “Blu” . Igor Caiazza, compositore e arrangiatore, percussionista classico e jazz vanta una carriera di altissimo livello arricchita da molteplici collaborazioni con grandi artisti come Bobby McFerrin, Placido Domingo, Lang Lang, Stefano Bollani, Mika, Zucchero, Elio, Andrea Bocelli. Professore d’orchestra Caiazza ha inoltre collaborato in Europa con i più grandi direttori come Muti, Abbado, Boulez, Maazel, Barenboim e Dudamel, e con compagini importanti come l’Orchestre de l’Opéra National de Paris, Orchestra e Filarmonica del Teatro Alla Scala, Orchestre National De France, Wiener Symphoniker, Philhamonia Orchestra di Londra, Mahler Chamber Orchestra.

“‘People’– ha dichiarato Igor Caiazza – è un disco dedicato alle persone, in particolare ai rapporti umani. Ho pensato a quanto la presenza o meno di un essere umano condizioni la vita di ognuno di noi, e quanto ciò sia importante non solo per il nostro umore, per la nostra serenità, per i nostri sentimenti, ma anche per le nostre ispirazioni. Venendo da un percorso “classico”, ho iniziato a suonare jazz proprio per scegliere le persone con cui condividere la musica. Motivo per cui, ogni volta che registro un disco è fondamentale avere innanzitutto amici”.

Special guest della serata il sassofonista e clarinettista Nico Gori

Info & prenotazione tavoli al ; 081.5091214 – 333.5754080

acquista on line su ; www.etes.it