L’Accademia Caliendo presenta lo spettacolo “Loro di Napoli”, venerdì 28 Teatro Troisi

Venerdì 28 giugno, alle ore 20:30, al Teatro Troisi di Napoli, l’Accademia Caliendo presenterà lo spettacolo Loro di Napoli: protagonisti della serata saranno tutti gli allievi della prestigiosa scuola di musica fondata dal cantautore e maestro Gianfranco Caliendo, oggi giunta al suo ventiseiesimo anniversario.

Ogni anno, l’Accademia Caliendo organizza un imponente spettacolo tematico a chiusura dei corsi scolastici. Questa volta, l’obiettivo è puntato su Napoli, sui suoi grandi interpreti e sulle sue canzoni. Infatti, il titolo Loro di Napoli intende focalizzare ciò che la creatività partenopea ha prodotto nelle varie epoche: partendo da fine ‘800, passando attraverso la musica del dopoguerra, degli anni ‘70, ‘80 e ‘90, per poi giungere ai giorni nostri. Un meraviglioso viaggio tra gli artisti nati nella nostra terra. L’idea nasce a seguito dell’impennata di successi che, di recente, ha posto nuovamente nelle classifiche di tutto il mondo (tra cui la famosa Billboard) la canzone in vernacolo. Come sempre, lo spettacolo è legato ad un progetto di beneficenza, in questo caso a favore dell’associazione Cittadina Attiva.

Durante l’evento, sarà anche conferito il premio “Loro di Napoli” alla cantante Marsica De Angelis, ex allieva di Gianfranco e dell’accademia; la giovane artista riscuote un enorme successo sancito da milioni di ascolti e visualizzazioni.

L’Accademia Caliendo è stata creata da Gianfranco Caliendo nel 1998. Dopo otto anni di attività, nel 2006, è stata trasferita a Pianura, in un’ampia struttura che ospita anche uno studio di registrazione professionale: Officine della Musica. I corsi abbracciano ogni aspetto: canto moderno, strumenti e persino musicoterapia. La struttura ha annoverato centinaia di allievi, ed è divenuta un incredibile punto di riferimento in Campania.

Per info: segreteria dell’Accademia Caliendo, 081/19363303 – 081/7260637.

Accademia Caliendo è sita a Via Trovatore, 55 (Napoli).

www.caliendo.it – info@caliendo.it