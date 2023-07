Luglio musicale, Nuova Orchestra Scarlatti Junior in concerto all’Auditorium Rai martedì 11

Per il Luglio musicale 2023 della Nuova Orchestra Scarlatti, realizzato in collaborazione con l’Università Federico II, appuntamento martedì 11 luglio alle ore 19.30 presso l’Auditorium della RAI (Napoli, Via G. Marconi 5), con l’Orchestra Scarlatti Junior in concerto per i 60 anni del Centro Produzione RAI di Napoli.

Ingresso gratuito con prenotazione a eventiauditoriumnapoli@rai.it

Circa 120 ragazze e ragazzi, giovanissimi musicisti di età compresa tra gli 11 e 20 anni di età, cuore giovane della Comunità orchestrale che sta crescendo intorno alla Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli, saranno protagonisti di un programma sinfonico ricco di emozioni, da Mozart all’epico, possente Coriolano di Beethoven, e poi Sibelius, Strauss e tanto altro ancora.

Afferma il M.° Gaetano Russo, direttore artistico della N.O.S. e della Comunità delle Orchestre Scarlatti: “Ringraziamo la RAI di Napoli per aver voluto inserire questo concerto nell’ambito delle celebrazioni per i suoi 60 anni. In un luogo come l’Auditorium RAI, sede dello spettacolo e della musica per la nostra città, casa per decenni della gloriosa Orchestra Scarlatti della RAI di Napoli, di cui per anni sono stato parte come primo clarinetto solista, e poi anche di molte stagioni concertistiche della Nuova Orchestra Scarlatti che proprio quest’anno ha compiuto 30 anni, la presenza di questi giovani dell’Orchestra Scarlatti Junior, espressione migliore del futuro della nostra comunità, è un segno significativo di continuità e di speranza. Sarà una festa nel segno della musica, per tutti”.