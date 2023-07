Noisy Naples Fest, Venerus all’Arena Flegrea mercoledì 19

Fa tappa a NAPOLI il TOUR SEGRETO 2023, la tournée estiva – prodotta da Vertigo – che vedrà VENERUS, artista che ha contribuito a innovare la scena musicale contemporanea, tornare sui palchi dei principali festival italiani. Appuntamento il 19 luglio al Noisy Naples Fest. Info e biglietti su http://www.vertigo.co.it/it/venerus

Ad un anno di distanza dal tour “Estasi degli Angeli” e dalle date tutte SOLD OUT di “Piano Soltanto”, dove si è esibito in solitaria in tre speciali live italiani e per la prima volta in Europa, VENERUS è pronto ad incantare le platee con uno show totalmente nuovo in cui presenterà le canzoni del suo secondo album “Il Segreto”, uscito il 9 giugno per Asian Fake/Sony Music e disponibile su tutte le piattaforme digitali e in versione fisica QUI.

Il TOUR SEGRETO 2023, dopo le prime date a Bra (CN) e nella splendida cornice della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, farà ora tappa il 7 luglio al Tener-A-mente Festival al Vittoriale di Gardone Riviera (BS), il 13 luglio al Sherwood Festival di Padova, il 19 luglio al Noisy Naples Fest di Napoli, il 22 luglio al Corona Sunsets Festival World Tour di Lajatico (PI), il 29 luglio all’Oltre a Mare al Beky Bay di Rimini, il 6 agosto al Tagghiate Urban Fest di Melpignano (LE) e infine il 9 agosto all’Alcart Festival di Alcamo (TP).

Talentuoso ed eclettico, e da sempre fortemente legato alla dimensione live, VENERUS sarà nuovamente accompagnato sul palco dalla sua fidata band, composta dai musicisti Danny Bronzini alla chitarra, Andrea Colicchia al basso, Elia Pastori alla batteria e Danilo Mazzone all’organo e tastiere.

Caratteristiche chiave de “Il Segreto”, tutto suonato, sono la sua forte componente cantautorale, espressa nel percorso tracciato dai 10 brani collegati tra loro, in cui VENERUS, più che mai, indirizza voce e scrittura verso l’ascoltatore. Ricerca e sperimentazione sonora contraddistinguono il lavoro dell’artista che con questo nuovo album – arrivato a due anni di distanza dal debutto con “Magica Musica” (disco d’oro) – sorprende ancora una volta.

Registrato in presa diretta, senza metronomo o successivi edit, insieme alla band – e prodotto da Filippo Cimatti – nella sua casa studio di Milano, luogo che ha raccolto le ispirazioni ed energie dell’artista, “Il Segreto” è un concept album dove la vita scorre intensa nel flusso delle canzoni, e nella produzione trova spazio il rumore del treno che arriva dalla finestre, i passi, le risate , dove si schiudono piccole cose intangibili che rendono “Il Segreto” un disco che riprende nella tecnica la tradizione degli anni ‘60 e ‘70, dal suono retro e allo stesso tempo molto contemporaneo, con un’anima vera.

L’album è la fotografia di un momento, uno stato mentale, un luogo che sembra di vivere insieme all’autore mentre si ascolta: una magia, un segreto che nell’arte è la parte più inspiegabile, meravigliosa e magica.

“La condizione umana che più crea una sospensione è quella del segreto.” Racconta VENERUS “Il segreto come promessa, il segreto come ricetta, il segreto come origine di una meraviglia. In un mondo che va verso l’intelligenza artificiale, questo album è il manifesto di una musica umana.”

“Il Segreto” è un inno alla musica suonata, un disco libero da schemi, un manifesto di un nuovo umanesimo musicale basato sullo scambio, che non asseconda le mode, e che include l’imperfezione, la calma del prendersi del tempo, dell’andare piano, senza dover per forza correggere tutto con un filtro che appiattisce.

VENERUS riscopre un mondo umano, fatto di sentimenti vividi, si apre e condivide nel suo mistero un’esperienza vibrante, di cuore, viva, libera. Chi lo ascolta potrà viaggiare insieme a lui alla ricerca del segreto che rende l’incantesimo così speciale, fra atmosfere oniriche ma molto reali, in un mondo dove si sta bene comunque vada.

VENERUS, cantautore e polistrumentista, è un’anima libera dalle etichette del genere, capace di unire parole e sonorità in una miscela originalissima che brilla nel panorama contemporaneo. Il nuovo album “Il Segreto” e il tour saranno una nuova occasione per entrare nel mondo dell’artista, che con la sua musica si rivela al pubblico coinvolgendolo in un’esperienza sempre diversa.

TOUR SEGRETO 2023

23 giugno 2023 – Artico Festival (Bra – CN)

25 giugno 2023 – Roma Summer Fest – Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (Roma)

04 luglio 2023 – Goa Boa (Genova)

07 luglio 2023 – Tener-A-mente Festival del Vittoriale (Gardone Riviera – BS)

13 luglio 2023 – Sherwood Festival (Padova)

19 luglio 2023 – Noisy Naples Fest (Napoli)

22 luglio 2023 – Corona Sunsets Festival World Tour (Lajatico – PI)

29 luglio 2023 – Oltre a Mare | Beky Bay (Rimini)

06 agosto 2023 – Tagghiate Urban Fest (Melpignano – LE)

09 agosto 2023 – Alcart Festival (Alcamo – TP)

BIOGRAFIA

Andrea Venerus (1992), originario di San Siro, Milano, a 18 anni si trasferisce a Londra dove per 5 anni approfondisce le sue conoscenze musicali e comincia a lavorare a progetti personali, venendo a contatto con le scene musicali di Brixton e di Notting Hill. Terminato il periodo in terra inglese l’artista registra un disco a Roma e, rimasto affascinato dalle atmosfere della città, vi si trasferisce. Oggi Venerus vive a Milano, città dalla quale il 16 novembre 2018 ha lanciato il suo primo progetto discografico, l’EP “A che punto è la notte” pubblicato da Asian Fake e subito acclamato da critica e pubblico. Quest’ultimo ha sancito l’esordio di fuoco dell’artista regalandogli diversi sold out nel primo tour di date. La successiva collaborazione con il rapper Gemitaiz nel brano “Senza di me” (feat. Venerus & Franco126), presente all’interno del mixtape QVC8 e a cui il giovane artista presta penna e voce, è stata certificata doppio disco di platino. A giugno 2019 pubblica il concept-EP “Love Anthem”, quattro brani inediti (pubblicati anche in vinile) fra cui “Love Anthem, No.1”, certificato disco d’oro. Il tour che ne segue sancisce una volta di più l’interesse di un pubblico diffuso ormai lungo tutta la penisola, oltre a regalare un bellissimo sold out ai Magazzini Generali di Milano dove, per altro, Venerus ha cantato anche i nuovi brani a cui ha collaborato: “Che Ore Sono” (Gemitaiz & Madman) e “Abra” (DARRN). Il 23 aprile 2020 esce “Canzone per un amico”, progetto estemporaneo, scritto “in questo momento per questo momento”, una lettera aperta ad un amico che è anche il pubblico di Venerus e chiunque stia vivendo le settimane di reclusione durante il lockdown. Pubblica il 19 febbraio 2021 “Magica Musica”, il suo primo album, certificato disco d’oro. Il 17 dicembre 2021 esce “Magica Musica Tour 2021” il disco live che raccoglie i brani nell’arrangiamento presentato lungo tutto il tour dell’estate 2021, che ha visto Venerus esibirsi nelle principali città e in alcuni dei più importanti festival italiani. Dopo il tour “Estasi degli angeli”, che lo ha visto impegnato nei festival estivi del 2022, Venerus è tornato sul palco con il nuovo spettacolo “Piano Soltanto” – proposto con tre date italiane sold out -, che ha poi portato per la prima volta in Europa con “Piano Soltanto Europe”, con sei date esclusive nei club (sold out) in Germania, Inghilterra e Spagna. Il 16 dicembre esce “Resta qui”, che anticipa il suo nuovo album “Il Segreto”, fuori il 9 giugno 2023, a cui seguirà il TOUR SEGRETO 2023, la tournée estiva nei principali festival italiani.