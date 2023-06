Napoli Città della Musica – Le nuove iniziative ad un anno dall’avvio del progetto, si parte venerdì 16

Una pluralità di eventi per trasformare la creatività in economia: prosegue con rinnovato slancio “Napoli Città della Musica”, il progetto voluto dal Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi per sostenere la crescita dell’industria musicale partenopea. Saranno sette le iniziative che dal 16 giugno al 28 luglio 2023 saluteranno il primo anno di attività del progetto, avviato con la creazione dell’Ufficio Musica e scandito da appuntamenti di notevole successo come il Capodanno 2023.

Piattaforma digitale “Napoli Città della Musica”

Una nuova piattaforma digitale per chi vive di musica. Un luogo d’incontro non solo per cantanti, compositori, professionisti e produttori, ma anche per gli ascoltatori e per chi desidera formarsi nel mondo dello spettacolo. Nasce Napoli Città della Musica, un progetto che punta a valorizzare la creatività partenopea attraverso legami di reciprocità tra le istituzioni, gli artisti e il pubblico, dando vita a uno scambio continuo tra domanda e offerta. L’obiettivo è quello di rendere la musica un settore chiave di business e impresa. Il tutto attraverso un portale web semplice e intuitivo, suddiviso in cinque sezioni principali.

