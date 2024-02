Napoli Incanto, domenica 25 al Teatro Bolivar con Laura Misticone

Domenica 25 febbraio, a partire dalle ore 19.30, sul palco del teatro Bolivar (Via Bartolomeo Caracciolo detto Carafa, 30), arriva “Napoli Incanto”, un film concerto in cui Laura Misticone canta e racconta Napoli. In un viaggio attraverso le immagini tratte dal docufilm “Luci e ombre”, scritto e diretto da Ciro Lucioli e le canzoni classiche napoletane interpretate da Laura Misticone, con l’accompagnamento musicale del gruppo “Decumanus Ensemble Trio” (Giovanni Leonetti, Luciano Liguori e Michele Serao), Napoli sarà la vera protagonista della serata.

Laura Misticone, cantante e attrice, questa volta è anche nella veste di ideatrice e curatrice di uno spettacolo che farà emozionare. I suoi momenti musicali faranno rivivere alcuni dei più grandi poeti napoletani che hanno fatto la storia della canzone classica napoletana conosciuta e cantata in tutto il mondo come Ernesto Murolo, Libero Bovio, Salvatore Di Giacomo, Edoardo Nicolardi, e altri fino ad arrivare ad autore-poeti napoletani contemporanei. Le sequenze di immagini tratte dal film, commentate in scena dallo stesso autore e regista Ciro Lucioli, racconteranno una Napoli tra storia e monumenti che si presenterà al pubblico con l’incanto del suo unico ed immenso patrimonio artistico-culturale.